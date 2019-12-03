台電計畫在布袋設風力發電機 在地居民、鳥會都反對

2019-12-03 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ／嘉義縣即時報導



台電公司計畫在嘉義縣布袋商港北堤內側防風林區，設置4部風力發電機，考量降低對整體生態環境影響，在環保署環評審查改設3部風機，單機最大採3.3MW，風機間距約320公尺，目前還未審查通過，但消息傳出，在地岑海里民及嘉義縣野鳥學會統統反對。

台電計畫在嘉義縣布袋商港北堤內側防風林區設4部風力發電機，在環保署環評審查改設3部風機，圖為布袋商港。圖／取自布袋港辦事處官網 分享 facebook

岑海里長翁億穎說，台電還未放棄，能源局曾召開說明會，居民擔心破壞海洋生態，尤其對布袋沿海風螺及香螺恐造成衝擊，台電風力發電機設置土地使用不符，環境生態沒有具體評估，未與地方達成共識，外界傳聞風力發電即將動工，是不實謠言，大家都愛這塊土地，不要因為「黨派」問題，撕裂大家對土地感情。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺抨擊鹽灘到處是太陽能板，現在連布袋防風林也要設風力發電機，之前民間廠商有意在東石鰲鼓設風力發電機遭反對取消，如今換台電計畫設風力發電機，風機運行產生噪音，旋轉渦流會影響鳥類風行，對鳥類習性造成影響。

縣府經發處說，台電風力發電機申請案由能源局審查，未知會縣府，縣府無法可管。環保署環評委員會10月進行布袋港風力發電計畫專案小組初審，環評委員認為報告中未詳細描述對生態、鳥類遷徒的影響，且對噪音評估、極端氣候防制等資料不足，最後決議補件再審。台電指出，此案在嘉義是最南點，開發需要一定程度風力， 以經濟效益而言，3架風機是投資的基本。