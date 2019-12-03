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風險情緒平穩 整體債市溫和上揚

2019-12-03 10:51經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

上周美中貿易戰及全球政經未有重大事件，全球市場偏向平靜；觀察過去一周債券資金流向，投資級債與高收益債皆呈淨流入狀態，新興市場債則是淨流出約11.5億美元，略為降溫。

安聯投信指出，美中貿易爭端近來雖有未有重大突破但仍偏正向，而美國聯準會（Fed）上周公布最新褐皮書報告顯示美國經濟溫和擴張，貿易戰對美國企業帶來的關稅衝擊也逐漸減緩，市場情緒平穩，美國10年期公債殖利率收1.78%，與前一周幾乎維持平盤，包括全球高收益債、投資級債及全球政府債券單周皆微幅上漲，債券市場整體表現溫和。

安聯美國短年期高收益債券基金經理人謝佳伶表示，現今政治及經濟局勢日益複雜，許多消息的變化及轉折往往會在短時間內發生，不但易牽動敏感的市場信心，也使傳統上作為避險情緒指標的美國10年期公債殖利率近月以來於1.5%至2%內擺盪，價格震盪幅度也偏大，為公債相關資產帶來波動；與此同時，股票資產雖然近來在美股持續創高下氣勢強勁，然而主要領漲大型成長股未必能提供穩定息收，且也有一定波動幅度，市場上能提供較佳息收而表現穩健的資產日益難尋。

對此，謝佳伶指出，在債券市場中，高收益債傳統上雖在波動度及違約風險上令部分投資人卻步，然而若嚴控若干關鍵條件，仍可挑選出相對穩定，且能提供優質息收的債券標的。

舉例來說，高收益債不但與公債相較有明顯較佳的殖利率，更可藉由降低存續期至2年左右，以及鎖定由財務體質良好、屬於低景氣循環產業的美國企業所發行之高品質債券等策略，減少利率、違約及下檔風險，進而降低資產整體波動程度，讓投資人可在控制波動的前提下，爭取優質收益，而以此標準所篩選出的美國短年期高收益債，也有望成為投資人在當前動盪局勢下的優質核心資產。

債券公債殖利率

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