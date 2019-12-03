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無懼政治雜音干擾 美股重拾動能

2019-12-03 10:50經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

上周全球無重大事件，雖有部分來自政治的雜音，但市場整體仍為平靜；根據美銀美林引述EPFR統計顯示，上周除亞洲、非洲中東等地區呈現微幅淨流出外，其餘地區股票市場資金皆呈淨流入狀態，其中美國股市更是淨流入達71.1億美元，重拾動能。

安聯投信表示，美國總統川普上周正式簽署香港人權與民主法案，招致中方反彈，市場擔憂正在進行中的貿易談判可能受到影響，然而由於雙方後續發言皆保持克制，加上美國上周公布的最新經濟數據多優於預期，股票市場仍呈漲勢，四大指數單周皆收紅，其中納斯達克更以1.72%領漲美股，輔以流入的資金量能支撐，量價同步成長。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，來自政治方面的雜音仍對市場帶來干擾，隨著香港局勢持續成為美中關係的熱點之一，相關消息也對牽動著金融市場的情緒；不過謝佳伶進一步指出，突如其來的消息的確會對市場帶來波動，然而對投資人來說，由於投資眼光應放得更加長遠，故標的資產的基本面以及其所處經濟體穩定度，也是不可忽略的觀察重點。

謝佳伶指出，觀察全球經濟體，美國仍為其中動能相對強勁的驅動主力之一，從近來關鍵數據來看，包括美國商務部上周最新公布的第三季國內生產總額（GDP）、10月份消費者支出等數據皆較前報上修或優於預期，加上聯準會（Fed）於上周公布的褐皮書報告中也指出美國經濟近來溫和擴張，而關稅對於企業成本的衝擊也有望得到控制，美國整體經濟持續穩健，故此時若可緊靠美國相關資產，並在配置上以包括驅動資產成長的成長股、提供債息的高收益債以及攻守兼具的可轉債作為核心資產，有望以穩健步伐應對市場擺盪情緒，使資產持續成長。

在台股部分，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，受到川普簽署香港人權法案帶來的緊張情勢影響，加上外資長假前調節賣壓出現，台股重要權值股暫時熄火，11月29日收盤時指數跌破11500大關，失守周線，但月線仍收紅。

從資金面觀察，廖哲宏指出， 29日外資轉買為賣，但11月整體統計下來外資仍累積買超超過700億元，此外雖然美國聯準會（Fed ）今年應不會再次降息，但其自11月起至明年第二季的每月600億美元購債計畫，仍可被視為貨幣寬鬆政策，進而有利於資金行情對市場激勵的延續。

觀察族群，廖哲宏表示受惠於iPhone銷售氣勢續強以及新發表的Airpods Pro熱銷緣故，科技族群在第四季仍然熱絡，此外由於包括聯發科及高通等公司陸續發表5G手機晶片，明年5G手機拉貨動能值得期待；在操作策略方面，由於指數仍處相對高檔，主動選股策略將是在此時發掘資本市場中成長機會的較佳策略。

香港外資美國聯準會

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