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勞保退休金一次領、月領那個有利？這方法讓你不吃虧

2019-12-03 09:40經濟日報 記者陳素玲／即時報導

請領勞保老年給付時，因分別試算年金和一次給付後再選擇，以免後悔。記者許俊偉／攝影
請領勞保老年給付時，因分別試算年金和一次給付後再選擇，以免後悔。記者許俊偉／攝影
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勞保老年給付可以一次領，也可以按月領。隨著達到退休及請領勞保老年給付人數愈來愈多，很多勞工開始關心勞保老年給付要怎麼領才划算？尤其隨著勞保年金請領總額與一次請領金額時間縮短，勞保局表示，勞工接近請領勞保老年給付時，可以在網站或是親自到勞保局提供試算服務，避免請領後才後悔。

勞保年金自2009年上路後，勞保老年給付除了一次給付，也可以選年金。早期年金剛上路時，政府為鼓勵勞工選擇年金，也就是活得愈久，領得愈多。

勞動部當年曾設算勞工若按月領年金，約7.8至8年領取總額將超過一次領金額。但隨著勞工勞保年資不斷累計，基本工資也逐年提高，勞保老年給付一次領及年金平均請領金額也逐年墊高，較上路初期大幅提高，勞工領年金與一次請領總額時間也再縮短。

勞保局統計，2009年勞保年金開辦時，當年退休勞工平均月領1萬2,871元，但是到今年8月，年金平均請領是1萬7,388元。此外，一次請領金額也是逐年提高，到今年8月一次請領老年給付平均單價135萬8,561元，等於如果選擇按月領年金，只要領超過6.5年，請領總額就可超過一次請領總額。

根據內政部統計，2017年我國女性平均壽命為83.7歲、男性為77.3歲，如果以目前勞工請領年齡平均約61歲計算，勞工選了按月領年金後到平均壽命，至少有10年以上時間，甚至可領到15年以上，只要勞工活得越久，就可領越多。

事實上，即使勞工月領幾年後不幸去世，勞保老年給付也不會吃虧，因為勞保條例訂有家屬領回機制，也就是如果勞工請領年金總額尚未達到一次請領總額時，家屬可以將餘額一次領回。

勞保局表示，目前請領年金與一次請領比例約為8:2，也就是八成勞工都是選擇按月領年金。但是由於每位勞工的家庭狀況與經濟規劃不一樣，有些勞工基於理財或其他需求考慮，仍選擇一次請領。

為了協助請領老年給付的勞工做出最好選擇，勞保局目前都設有專門櫃檯為勞工試算勞保各種給付，其中老年給付更是大宗。

勞保局表示，勞工可善用試算服務，為自己做出最好的選擇。

勞保年金退休

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