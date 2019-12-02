勞基法要三修？陳其邁：我第一次聽說

外界傳出行政院打算再啟動第三次的勞基法修法，行政院副院長陳其邁，今(2)日公開否認，陳其邁在出席國家職業安全衛生獎頒獎典禮時對此回應，「我自己是第一次聽說。」勞動部長許銘春則表示，勞基法修法後，其實一直有持續再檢討，目前沒有修法規劃，就算要啟動修法，也得向各界請教意見。