大銀微系統 獲國家職業安全衛生企業標竿獎

2019-12-02 19:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



勞動部108年「國家職業安全衛生獎」，今（2）日在張榮發基金會國際會議中心舉行，大銀微系統（4576）獲頒最高榮譽的企業標竿獎。

大銀獲獎，主要因為公司具備系統化的職業安全衛生保護管理制度，不僅在研發、製造、機台設備開發等決策過程中，遵守安全衛生與員工健康保護理念，更持續推動改善活動，相關作業遵守法規、災害預防、善盡健康管理之責。

大銀表示，職業安全衛生是企業永續經營的核心價值，大銀2016至2018年獲勞動部職安署職業安全衛生優良單位與五星獎的肯定，今年更進一步獲頒「國家職業安全衛生獎-企業標竿獎」的殊榮。

據了解，參選企業標竿獎廠商，在當年度及前三年均不能發生重大職業災害。大銀藉由高階主管全力支持，並走動管理巡視，也透過內部稽核與持續教育訓練，推動衛星工廠職安衛管理輔導與社區關懷活動，對員工身心健康及職安衛管理投注龐大心力。

大銀副董事長卓秀瑜表示，大銀連續8年累積800萬小時無災害工時，這是全體員工努力的成果，另外也輔導16家協力廠、共計72件，帶頭推動職業安全衛生管理。

她強調，未來公司仍將不斷改善，創造更舒適、更有活力的幸福職場，使職安衛管理不僅只於安全與健康，更多一份有感的溫度，並把這份關懷延伸到公司的每一個角落，守護台灣的勞動力。