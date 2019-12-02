吸引外國人才來台 利弊互見難兼顧

2019-12-02 19:33 台灣醒報 記者林祐任╱台北報導



立委鄭秀玲建議，對於外籍中階技術人員的標準應提高至大學學歷以上。立委余宛如則是強調台灣留才不易，應放寬永久居留的條件。(Photo by 影片截圖) 分享 facebook 外國人才來台工作會搶台灣人的飯碗？由國發會力推的《新經濟移民法》正在立法院內審理，立委鄭秀玲在2日的內政委員會中指出，外籍中階技術人員的標準應提高至大學學歷以上，否則將排擠基層勞工的工作機會。內政部次長陳宗彥回應，各國學制不盡相同。立委余宛如則提出，應放寬外籍人士永久居留的條件。

排擠本國勞工？

鄭秀玲指出，在《新經濟移民法》中對於外籍「中階技術人員」的標準太低，只要取得台灣高中以上學歷之僑外生或海青班畢業生，或受雇於國內公司6年以上之外籍勞工。鄭秀玲擔心，目前台灣已有不少基層勞工日子愈來愈難過，未來更可能會搶到技職學生的飯碗，建議應改成大學畢業。

陳宗彥則表示，各國的學制不盡相同，譬如德國的技職體系很健全，高中職學生的技術水準就夠好了。鄭秀玲強調，台灣應以吸引高階人才為主，對於中階技術人才應有但書，例如總額的限制，否則會排擠到本國基層勞工的就業。

永久居留申請不易

余宛如指出，台灣已經連續兩年名列瑞士世界經濟論壇的「4大創新國」，其中人才是創新經濟的重要元素。然而根據2016年的統計，「永久居留」的外籍人士僅佔2%左右的外籍居留人數，對於外國人才仍存在不合時宜的管制，因此她和吳玉琴等立委共同提出《入出國及移民法》的修正。

第一，永久居留的條件之一，為外國人必須在台連5年每年「連續」居留超過183日，但現今有許多外國人才常因工作在各國間流動，導致無法累積足夠天數。余宛如認為，應修改連5年每年「合計」居留183日。

第二，條件還包含「品行端正」，余宛如表示太過模糊，應改為「未曾因故意犯罪受有期徒刑以上刑」。

第三，余宛如表示，已取得永久居留的外國人之配偶及未成年子女，必須自身也符合永久居留的條件才能申請，造成依親不便，應允許其隨同本人申請。第四則是明定依親的外國人不受配額限制。對此，內政部次長陳宗彥表示，目前行政院有納入考量。

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