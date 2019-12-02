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今年十大新聞人物冠軍 韓國瑜蟬連

2019-12-02 17:32經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

Yahoo奇摩今（2）日公布2019年度十大新聞、娛樂、運動榜單，包括「十大新聞事件」、「十大新聞人物」、「十大台劇榜」、「十大娛樂人物情變榜」、「十大運動事件」、「十大運動人物」排行榜。其中「台灣同婚法案」成亞洲第一，搶下年度十大新聞事件榜首。「韓國瑜」蟬連十大新聞人物冠軍。

2019年度十大新聞事件中，具劃時代意義的「台灣同婚法案」、「香港反送中」、「日本令和時代」，以及遭遇火劫付之一炬的世界遺產「巴黎聖母院」及「沖繩首里城」等皆吸引網友高度關注。

而年度十大新聞人物則延續去年九合一大選、加上2020總統大選，使政治大咖持續引發網友熱議，過半數榜單人物均有意角逐2020總統候選人；其中冠軍由力拼庶民總統的「韓國瑜」蟬連，美國總統「川普」攻佔亞軍、也是唯一進榜西方人物，而與韓國瑜互別苗頭的「蔡英文」則位居第10名！

2019年十大新聞事件:1同性婚姻專法三讀通過 台灣同志結婚合法。2. 反送中警民衝突越演越烈 校園一夜淪戰場。3. 國安局鑽漏洞 總統專機成私菸密道。4. 華為公主孟晚舟被捕 中美貿易戰火綿延。5. 巴黎聖母院大火 850年歷史付之一炬。6. 中國爆發非洲豬瘟 守護台灣豬重罰百萬。7. 5訴求達共識 華航罷工7天落幕。8. 再見平成 日本進入令和時代。9. 沖繩首里城慘遭祝融 百年古城一夜毀滅。10. 南方澳大橋崩塌 外籍漁工6人罹難。

2019年十大新聞人物:1. 韓國瑜 - 賣菜郎再披戰袍 力拼庶民總統。2. 川普 - 推特(Twitter)治國接地氣 無懼彈劾求連任。3. 郭台銘 - 媽祖託夢出征總統 初選失利退黨退選。4. 林鄭月娥 - 送中條例引爆怒火 港警失控風波不斷。5. 王金平 - 喬王告別立法院 遺憾退出總統大選。6. 張國煒 - 星宇航空從零打造 親駕新機大鬧天空。7. 柯文哲 - 籌組台灣民眾黨 2020前進國會。8. 何韻詩 - 無懼封殺打壓 海外遊說撐香港。9. 吳宗憲 - 豪訂私菸毀前途 史上最悲情主購。10. 蔡英文 - 辣台妹撿到槍 火力全開拚連任。

韓國瑜沖繩

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