職業安全衛生獎 大銀微、漢翔是標竿

2019-12-02 17:50 台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導



職安頒獎：漢翔胡開宏（左起）、聖馬爾定醫院陳美惠、勞動部長許銘春、馬文松、行政院副院長陳其邁、林宜長、大銀微系統卓秀瑜。（photo by 祝潤霖／台灣醒報） 分享 facebook 職安界奧斯卡頒獎！勞動部職業安全署2日舉辦「國家職業安全衛生獎」頒獎典禮，大銀微系統兼顧製造與人因工程，漢翔航空導入工業4.0大數據系統，雙雙獲得企業標竿獎。嵩贊、星能為中小企業典範，協順、台塑成傳產代表。林宜長在大學任教培養職安衛人才，馬文松投身職災預防技術研發，雙雙獲得個人貢獻獎。

標竿獎大銀微漢翔

企業標竿獎（括號內為領獎代表）：大銀微系統（卓秀瑜）、漢翔航空（胡開宏）。中小企業特別獎：嵩贊油封（賴炯彰）、星能電力（蕭勝任）。傳統產業投資特別獎：協順工業（王正隆）、台塑重工（洪崇發）。勞動健康特別獎：天主教中華聖母修女會-聖馬爾定醫院（陳美惠）、國泰世華銀行（周衛華）、全球人壽保險（彭騰德）、衛福部桃園醫院（徐永年）。個人貢獻獎：林宜長先生、馬文松女士。

大銀微系統表示副董事長卓秀瑜（左3）說，大銀微系已經連續8年職場無災害，總時數達到800萬小時。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

大銀微系統副董事長卓秀瑜表示，大銀微系統積極推動ISO45001，已經連續8年職場無災害，無災害連續總時數達到800萬小時，打造安全無虞與安全的工作環境一向是企業目標，大銀微系統將會繼續努力。

政府重視職業安全

勞動部長許銘春表示，3年內要減少30%的職業災害，100%的工作安全才是企業的保障，公安是企業永續經營的基礎，希望透過公開表揚的方式，讓企業以工安為標竿。過去職業安全衛生比較不受重視，工安單位常常被忽略，投入的人需要無比的熱情。「賺錢有術，性命要顧。」期盼每位雇主都有遠見，讓勞工朋友能在更安全的環境下工作。

行政院副院長陳其邁表示，在當立委時第一件事就是關心公共安全衛生。公共或服務業安全衛生都與應時俱進，現在比較困難的工作可以交給機器人，工業4.0跟物聯網的工作環境跟過去不同，行政院也在調適相關法規，跟得上商業環境的創新。去年職業災害發生率降到2.612%，這是業界共同努力的成果。

漢翔航空獲得企業標竿獎，勞動部長許銘春（左2）、行政院副院長陳其邁（左3）頒獎給董事長胡開宏（右3）。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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