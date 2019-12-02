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11月車市傳捷報 進口車占比再度突破50%

2019-12-02 15:44經濟日報 記者黃淑惠／即時報導

11月新車銷售出爐!國內車市銷售再寫佳績，連續第二個月單月市場超過4萬台，和泰車（2207）還是最大贏家，共賣出1.37萬台，市占率衝33.9%，年增率達44.8%。值得注意，進口車比例為51.2%，連續二個月突破五成，突顯國產車處境更加艱困。

國內車市11月還是銷售一路長紅，總市場因為各主要廠牌在農曆過年前搶換車朝，皆推出全新的年末促銷方案及廣告活動，今年各車廠也努力推出新車款，再加上汰舊換新加持，總市場來到4萬705台，年增率13%，連續第二個月單月市場超過 4 萬台。

和泰車代理的雙品牌銷售台數達1.37萬台遙遙領先同業，第二名為中華車含MITSUBISHI銷售為3847台居第二名，裕日車在在KICKS銷售持續傳捷報，銷售排名第三台數達3624台。

其中，國內各大車廠中，和泰車銷售再度遙遙領先其他同業，和泰車所屬品LEXUS、TOYOTA雙品牌，11月共賣出1萬3781台，和泰車的雙神車Altis及RAV4依舊是人氣強強滾的車款，11月Altis賣出2902 台、RAV4銷售更是出色，達到3531台，僅比10月銷售略低，為銷售歷史次高記錄；另外，皮卡車Hilux也登錄了162台，連續第二個月超越Ranger成為皮卡第一名。

業界就指出，這是政府要注意國產車發展的重要黃金期了，如果錯過調整的時間，國產車將會受到很大的衝擊。車輛公會理事長蔡文榮就呼籲政府、立法委員協助汽車產業，希望能在今年底前完成調降部分國內無產製汽車零組件關稅，展示政府支持汽車產業的決心。

因立法院財政委員會審查「海關進口稅則部分稅則修正草案」，討論調降部分國內無產製汽車零組件關稅，因故未排入財政委員會議程，蔡文榮指出，台灣國產車業面臨重大生存危機，國產車衰退，將影響國內產業發展，並衝擊到數十萬勞工，甚至勞工工作權受到威脅，呼籲儘速排入審查議程。

銷售熱門神車RAV4，11月銷售台數達3531台。業者提供
銷售熱門神車RAV4，11月銷售台數達3531台。業者提供
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11月中華車含MITSUBISHI銷售為3847台居銷售第二名。記者黃淑惠／攝
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KICKS依舊是裕日車11月銷售最熱門的車款，單月銷售台數達1576台。業者提供
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國產車和泰車

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