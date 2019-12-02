「工廠管理輔導法」配套說明會 4日高雄岡山登場

2019-12-02 15:21 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林政鋒 ／高雄即時報導



對於中小企業工廠而言，即將在新年度上路的「工廠管理輔導法」新法，將針對農地工廠進行納管及登記，讓許多業者不安，另外美中貿易戰後，以中國為外銷主力的螺絲扣件業者接單也大受影響，對於業者的疑問、如何維持競爭優勢，立委邱志偉邀請經濟部長沈榮津、工業局長呂正華、中鋼董事長翁朝棟、內政部、農委會及環保署代表到高雄岡山舉辦座談會，邀請業者一起與會座談，這也是工輔法行政配套上路高雄首場說明會。

「政府與螺絲扣件業者有約」座談會將在12月4日下午二時，於岡山區海中鮮餐廳舉辦，現場經濟部將針對工輔法修法後相關配套子法提出專案報告，並與中鋼針對北高雄螺絲扣件產業振興計畫提出說明，會後則有1小時的座談時間，相關問題都能在會場提出、暢所欲言討論。

邱志偉表示，工輔法要上路後，業者多方詢問施行細則等內容，在12月已經逐漸明朗，經濟部已經針對高汙染、低汙染的農地工廠將分開納管，低汙染工廠有20年的緩衝時間，依照時程逐漸合法化，取得特定工廠登記才能合法化生產，座談會中有相關疑問的業者，可以一起了解相關內容、預做準備。

另外螺絲扣件業者確實在美中貿易戰中受創頗重，加上中國不斷補貼螺絲扣件業者，讓當地業者以低價外銷產品，對於台灣業者衝擊巨大，中鋼身為螺絲扣件的龍頭原料廠，業者對於中鋼應該有何種措施，協助業者走過經營接單的低谷，會中都能暢所欲言。