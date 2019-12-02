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專家：貿易協議新添變數 人民幣匯率恐偏貶

2019-12-02 14:56經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

交通銀行台北分行資金交易部經理施力瑋2日發表人民幣市場周評指出，美國總統川普簽署香港人權法案，為看似即將完成的第一階段貿易協議增添變數，市場多數對此舉抱持悲觀態度，未來在貿易協議未明、中美關係緊張等因素下，人民幣後市恐仍以橫盤弱勢整理居多。

另一方面，美元指數已從低檔逐步回升，尤其上周美國第3季國內生產毛額(GDP)修正值增長超乎預期，國際美元的上行走勢明顯有撐，恐對人民幣匯率構成壓力。

周初中美雙方官員與媒體相互釋出善意，表示中美貿易第一階段協議仍有機會達成，消息發布後稍稍舒緩近期緊張的局勢，人民幣匯率也因此小幅攀升。但隨後美國總統川普宣布簽屬香港人權法案，人民幣匯率聞聲驟貶破百點，在中方大力譴責下，市場擔心將有反制措施，更或者導致貿易協議的破局等問題。

最終離岸人民幣對美元(USDCNH)上周周線貶值約103點，收在7.0309元兌1美元，貶值幅度0.15%；在岸人民幣對美元(USDCNY)，周線貶值約66點，收在7.0325元，貶值幅度0.09%。

大陸境內貨幣市場方面，資金供給大致平穩，雖因月末因素利率稍有抬升，但整體市場流動性維持充裕，表彰流動性好壞的隔夜利率亦未突破2.50%，預估本周進入月初後，資金成交價可望稍有回落。而在公開市場方面，恰逢月末財政支出增加，銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，故逆回購交易全數未續。

11月經歷一連串的政策調整後，月末最後一周人行操作相對平靜，累計單周淨回籠人民幣3,000億元。本周邁入12月，市場將迎來大量中期借貸便利(MLF)到期，金額合計4,735億元，預估新作的MLF有望繼續下調利率，對年底資金價格的穩定將啟到一定作用。

至於境外市場，CNH Hibor(香港人民幣拆放利率)波動劇烈，上周初利率不斷走揚，尤其隔夜利率一度飆升至3.97%，創下近三個月新高。所幸在中資大行的資金供給陸續湧現後，市場緊張氣氛稍有平復，隔夜利率水準也回落至3.00%以下。

交通銀行台北分行預估，人民幣匯率後市，橫盤弱勢整理機率高。(歐新社)
交通銀行台北分行預估，人民幣匯率後市，橫盤弱勢整理機率高。(歐新社)
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