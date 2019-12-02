去年9月來速度最快 11月PMI再擴張

2019-12-02 14:23 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



中經院發布11月製造業及非製造業採購經理人指數，雙雙勁揚。製造業採購經理人指數（PMI），上升3.8點至54.9，已連續二個月呈現擴張，為去年9月以來最快擴張速度。非製造業採購經理人指數（NMI）續揚1.1點至55.0，連續第九個月呈現擴張。

製造業單項指標「新增訂單數量」，指數躍升8.3個點至61.0，為2017年8月以來最大攀升點數，指數是為2018年2月以來最高，指數高低代表擴張速度，亦即是2018年2月以來的最快擴張速度。「未來六個月展望」指數連續七個月低於50，呈現緊縮，但11月指數攀升至49.0，離50.0的分水嶺已經很近了。

非製造業的「未來六個月展望」指數攀升4.6點至51.8，由緊縮轉為擴張，中斷連續三個月的緊縮狀況。

中經院院長陳思寬表示，製造業部分比較樂觀的產業大部分集中在工業用電子生產和5Ｇ相關晶圓封裝的廠商，以及有廠房需求的原物料廠商和電子半導體產業。

另外，2020年的東京奧運再加上農曆年季節因素，部分食品暨紡織業生產數量上升。相對而言，車用相關產業以及跟中國大陸原物料相關產業比較保守。

陳思寬指出，大部分廠商對今年第四季的經濟成長率看法比預期好，不過2020年的經濟成長率預測，中經院評估，得視明年1、2月的拉貨力道而定。此外，中經院也預測在未來的五年、十年，以往受惠於蘋果光的PMI可能轉為受惠於「5G光」。

中經院表示，「5G光」雖不是短期爆發出來的力道，但衍生出來受惠的產業可不只是手機，還可能是無人駕駛、無人醫療、舞台布置、農藥噴灑等跟5G通訊設備建置相關都將受惠。