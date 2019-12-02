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勞退新制 今年每人平均分紅3萬

2019-12-02 14:02聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

勞退新制基金今年截至10月底，收益率9.32％；圖為民眾前往勞動部勞工保險局辦理...
勞退新制基金今年截至10月底，收益率9.32％；圖為民眾前往勞動部勞工保險局辦理業務。 記者陳正興／攝影
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勞動基金10月單月收益是386.8億元，今年截至10月底，收益數達3839.1億元，收益率9.62%，創歷年同期新高。涉及勞工分紅的勞退新制基金，今年截至10月底的收益數是2155.2億元，以9月底提繳人數695.2萬多人計算，今年平均每位勞工分紅達3萬，帳戶累計金額高者分得多，累計金額小者分得少。

到底該不該自提？很多人觀望勞退新制基金的操作績效。而今年收益很好，截至10月底的收益率達9.32%，一掃去年收益率負的2.07%的陰霾。過去幾年勞退新制基金的收益較為平穩，今年是個拔高現象。近三年（105到107年）勞退新制基金的平均收益率是2.77%，近五年（103到107年）是2.80%。

勞動部今天公布勞動基金10月收益情況，今年1月底收益率僅2.95%，到10月底攀升到9.62%。根據勞動基金運用局分析報告，美中貿易協商有進展，且英國脫歐不確定性風險降低，加上各國寬鬆政策、全球主要股市持續上漲等，帶動勞動基金收益率持續攀高。

勞動基金是六大基金的總稱，包括新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金。其中，屢被點名即將破產的勞保基金，現有基金規模7344億元，今年前十月收益數719.8億元，收益率10.65%，10月單月收益數80億元。而新制勞工退休基金的前十月收益率為9.32%，舊制勞工退休基金的前十月收益率為11.10%。

勞動基金運用局表示，10月全球經濟數據持續疲弱，且部分大型國際企業財務報表已逐漸受到美中貿易紛爭效應影響，但在各國寬鬆資金政策下，充沛的流動性持續推升金融市場表現，加上美中經歷數月的貿易協商，美國已暫緩對中國部分商品提高加徵關稅，另外英國無協議脫歐的風險也降低，因而緩和了金融市場的緊張氛圍。

此外，10月份全球股票市場持續震盪上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，單月分別上漲2.74%及4.89%。

勞動基金運用局指出，整體而言，雖然美中貿易協商反覆不定、全球經濟活動放緩，使得景氣陷入停滯，但各國央行續行寬鬆貨幣政策，支撐金融市場資金動能，勞動基金運用局將持續關注美中貿易協商進度、英國脫歐發展、地緣政治風險及全球經濟成長趨緩程度等，審慎調節投資步伐，以獲取基金長期穩健收益。

勞退新制基金績效資料來源／勞動部 製表／徐碧華
勞退新制基金績效資料來源／勞動部 製表／徐碧華
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勞動部勞動基金勞退基金

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