勞動基金收益率再創新高 10月大賺386.8億元

2019-12-02 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／即時報導



今年10月美中貿易談判持續進展，以及各大央行貨幣政策支持，全球主要股市持續上漲，勞動基金審慎依市場情勢辦理全球多元投資，今年截至10月底，收益數達3,839.1億元，收益率9.62%，單月收益增長386.8億元，創歷年同期新高，亦是今年以來新高。

勞動基金今年1月底收益率僅2.95%，到10月底攀升到9.62%。根據勞動基金運用局分析報告，主因在於美中貿易協商有進展，且英國脫歐不確定性風險降低，加上各國寬鬆政策、全球主要股市持續上漲等，帶動勞動基金收益率持續攀高。

勞動基金是六大基金的總稱，包括新制勞退基金、舊制勞退基金、勞保基金、就保基金、職災保護專款及積欠工資墊償基金。

其中，屢被點名即將破產的勞保基金，現有基金規模7344億元，今年前10月收益數719.8億元，收益率10.65%，10月單月收益數80億元。而新制勞工退休基金的10月收益率為9.32%，舊制勞工退休基金的10月收益率為11.10%。

勞動基金運用局表示，10月份全球經濟數據持續疲弱，且部分大型國際企業財務報表已逐漸受到美中貿易紛爭效應影響，但在各國寬鬆資金政策下，充沛的流動性持續推升金融市場表現，加上美中經歷數月的貿易協商，美國已暫緩對中國部分商品提高加徵關稅，另外英國無協議脫歐的風險也降低，因而緩和了金融市場的緊張氛圍。

此外，10月份全球股票市場持續震盪上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，單月分別上漲2.74%及4.89%。

勞動基金運用局指出，整體而言，雖然美中貿易協商反覆不定、全球經濟活動放緩，使得景氣陷入停滯，但各國央行續行寬鬆貨幣政策，支撐金融市場資金動能，勞動基金運用局將持續關注美中貿易協商進度、英國脫歐發展、地緣政治風險及全球經濟成長趨緩程度等，審慎調節投資步伐，以獲取基金長期穩健收益。