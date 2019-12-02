台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／即時報導



財政部9月2日公布台灣金控總經理由原台銀證券董事長魏江霖接任，台銀證券董事長人事出缺，延宕兩個月，後來由魏江霖兼任，立委賴士葆今天在立法院財委會爆料，這是因為執政黨內部派系在搶位子，只好先安排魏江霖來替「somebody卡位」，吃相有夠難看。

賴士葆表示，台銀證券董事長人事出缺之後，台灣金控董事長呂桔誠和財政部長蘇建榮原本呈報了一位姓江，已經退休的人給行政院，呂桔誠認為最適合，蘇建榮也認為可以的人選，但是行政院不同意，「蘇部長輸給蘇院長」 。

立委費鴻泰說，從來沒看過哪一位院長手伸得那麼深，進入金控，連一個台銀證券董總，他的手都要伸進去。

賴士葆說，台銀證券董事長人事，是蘇貞昌的內部派系在卡位，一卡兩個月，吃相難看，11月27日發布魏江臨兼任，「是為了somebody卡位，吃相有夠難看」，財政部報的人院長不給，因為他（蘇貞昌）的派系說不可以，這個位子他們要。

財政部長蘇建榮說，「台銀證券董總人事是行政院權責，我們尊重行政院安排」。