親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

重返催淚惡戰！尖沙咀38萬人示威港警強力鎮壓

楊蕙如帶風向手法曝光！下線網軍憑截圖月領1萬元

11月PMI傳來好消息 指數54.9攀15個月高點

2019-12-02 11:33經濟日報 記者林于蘅／即時報導

中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI傳來好消息，指數顯著續升3.8至54.9，攀15個月高點，為2018年9月以來最快擴張速度；未經季節調整之NMI也升1.1至55.0，維持連九個月的擴張態勢。

中經院院長陳思寬指出，經過季節調整的新增訂單及生產指數均來到60以上的擴張速度，其中，隨市場不確定性下降，歐美市場沒有惡化情況下，生產數量明顯增加的業者主要集中在工業用電子、5G相關的晶圓封裝廠商、廠房需求的原物料廠商及電子半導體設備廠。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為上升，但存貨持續緊縮。

六大產業中，三大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業。三大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業與基礎原物料產業。

中經院助研究員陳馨蕙指出，11月PMI不是單一產業拉動，而是六大產業趨勢都一致，，過去被砍掉的單子有急單回來。在電訪廠商過程中，甚至有看到「5G光」，包括化學業者用在5G相關塗料、高階晶圓封測要新增物流廠、電子設備機業者都有拉貨力道。

至於非製造業經理人指數（NMI），已連續九個月呈現擴張，11月指數來到55.0。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為上升。

八大產業全數呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業、金融保險業、資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業、零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業與批發業。

陳馨蕙說，在非製造業中，資訊暨通訊業者針對5G也有相關服務規劃，5G相關電子的透明度到明年第1季：也觀察到營造業持續熱絡，包括商業不動產及內需回溫帶動相關工程及顧問業。

陳馨蕙表示，因市場不確定性下降，金融市場業保險拉貨也較明顯。此外，即便前幾月都相對疲弱的批發業也轉為擴張，主要是先前存貨高檔的化學及電子相關業者訂單有動起來，但對未來看仍當保守。

中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數...
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI傳來好消息，指數顯著續升3.8至54.9，為2018年9月以來最快擴張速度；未經季節調整之NMI也升1.1至55.0，維持連九個月的擴張態勢。圖／中經院提供
分享
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數...
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI傳來好消息，指數顯著續升3.8至54.9，為2018年9月以來最快擴張速度；未經季節調整之NMI也升1.1至55.0，維持連九個月的擴張態勢。圖／中經院提供
分享
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數...
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI傳來好消息，指數顯著續升3.8至54.9，為2018年9月以來最快擴張速度；未經季節調整之NMI也升1.1至55.0，維持連九個月的擴張態勢。圖／中經院提供
分享
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數...
中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI傳來好消息，指數顯著續升3.8至54.9，為2018年9月以來最快擴張速度；未經季節調整之NMI也升1.1至55.0，維持連九個月的擴張態勢。圖／中經院提供
分享

PMI5G製造業

相關新聞

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

台銀證董座難產？ 賴士葆：魏江霖暫代為somebody卡位

2019-12-02 11:46

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

5G產業前景看好 11月PMI擴張至54.9%

2019-12-02 11:50

楠梓加工區釋348職缺 工程師薪資上看40K

2019-12-02 11:49

無薪假稍稍喘口氣 實施人數仍逾2000人

2019-12-02 10:45

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

黑糖珍奶韓爆紅／攻韓訣竅 取英文名、定主打品

2019-12-01 13:29

黑糖珍奶韓爆紅／台食外銷新星 貿協點菜

2019-12-01 13:26

影／500郵政員工上街抗議同工不同酬 五大訴求一次看

2019-12-01 12:52

台灣168／營造工程物價指數上揚

2019-12-01 02:27

每周一勢／中小企業勞工 製造業占24.7％

2019-12-01 02:27

提高風險意識 三路並進改善交通事故

2019-12-01 02:27

每年車禍代價 可蓋一條高鐵

2019-12-01 02:27

交通事故經濟損失 金額飆高 去年達5515億

2019-12-01 02:27

面對風險事件 特別股相對抗跌

2019-11-27 14:13

浩珵食品生技有限公司竟遭Bizbox越南公司惡意抹黑

2019-11-26 12:07

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

台灣人不再瘋黑色購物節 學者揭4大關鍵

2019-12-01 14:24

華為5G新手機 鴻海通包代工

2019-12-01 23:30

永福樓扛不住月租600萬黯然熄燈 NET憑什麼以320萬租下黃金店面？

2019-12-01 15:50

明年投資藏凶險？ 想當贏家 3件事不可不知

2019-12-02 09:00

中鋼助攻 離岸風電跨大步

2019-12-02 00:54

MLCC缺貨 國巨、華新科大贏家

2019-12-02 00:02

LCD三巨頭減產 雙虎利多

2019-12-02 00:03

5G競標倒數 電信業備千億銀彈

2019-12-02 00:08

彰銀泛公股持股 突破三成

2019-12-01 23:30

中鋼衝靶材國產 拚鋼鐵產業升級

2019-12-01 13:48

汽車零組件降稅卡關 七大車廠號召上街頭

2019-12-01 17:09

5G競標 台灣之星、亞太扮關鍵少數

2019-12-02 00:07

房貸利息列舉扣除 四要件

2019-12-01 22:14

影／500郵政員工上街抗議同工不同酬 五大訴求一次看

2019-12-01 12:52

台灣連鎖餐飲插旗韓國市場 下一步誰會爆紅？

2019-12-01 13:59

勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25

遠銀改組 打造個金大事業群

2019-12-01 23:26

生技論壇／林榮錦：新藥草船借箭 搶攻全球

2019-12-01 23:44

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

中鋼集團動員力挺 興達海基提前完工

2019-12-01 23:14

公股銀放款中小企 大躍進

2019-12-01 23:06

新南向工程輸出 衝逾200億

2019-12-01 23:28

5G首波競標下周二開跑 5家備千億銀彈

2019-12-01 23:58

IFRS研討會 四場連發

2019-12-01 22:24

黑糖珍奶韓爆紅／攻韓訣竅 取英文名、定主打品

2019-12-01 13:29

南山落實CSR 勇奪雙大獎

2019-12-01 23:26

2019首爾發明展 大江生醫勇奪金牌獎

2019-12-01 18:17

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20

離岸風電明年躉購費率估降7% 經部年底前公告

2019-12-01 16:32

加碼彰銀...泛公股陣營準備中長期作戰

2019-12-01 23:29

貿協推銷農特產品 台中草悟道人潮擠爆了

2019-12-01 19:23

大聯大收購文曄攻防 文曄：可能引中國反壟斷調查

2019-12-02 11:01

國巨併基美效益 外資估後年每股盈餘逾30元

2019-12-02 10:07

中彰投首長嗆中火 台電：已減煤

2019-12-01 22:38

主打國際物流一條龍 台灣空運揪團打江山

2019-12-01 13:46

開放5G專網專頻？ 政院本周決定

2019-12-01 23:11

富士達保經公布2020年度主題 鼓勵同仁無懼挑戰

2019-12-02 00:37

晶電攜手美系客戶 法人看好加速Mini LED發展

2019-12-02 10:13

黑糖珍奶韓爆紅／台食外銷新星 貿協點菜

2019-12-01 13:26

玉山金六大業務 e指通

2019-12-01 23:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top