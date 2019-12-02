11月PMI傳來好消息 指數54.9攀15個月高點

2019-12-02 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



中經院今（2）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業經理人指數（NMI）。其中，PMI傳來好消息，指數顯著續升3.8至54.9，攀15個月高點，為2018年9月以來最快擴張速度；未經季節調整之NMI也升1.1至55.0，維持連九個月的擴張態勢。

中經院院長陳思寬指出，經過季節調整的新增訂單及生產指數均來到60以上的擴張速度，其中，隨市場不確定性下降，歐美市場沒有惡化情況下，生產數量明顯增加的業者主要集中在工業用電子、5G相關的晶圓封裝廠商、廠房需求的原物料廠商及電子半導體設備廠。

觀察PMI五項組成指標中，新增訂單、生產數量與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為上升，但存貨持續緊縮。

六大產業中，三大產業回報PMI為擴張，依擴張速度排序為食品暨紡織產業、電子暨光學產業與化學暨生技醫療產業。三大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為交通工具產業、電力暨機械設備產業與基礎原物料產業。

中經院助研究員陳馨蕙指出，11月PMI不是單一產業拉動，而是六大產業趨勢都一致，，過去被砍掉的單子有急單回來。在電訪廠商過程中，甚至有看到「5G光」，包括化學業者用在5G相關塗料、高階晶圓封測要新增物流廠、電子設備機業者都有拉貨力道。

至於非製造業經理人指數（NMI），已連續九個月呈現擴張，11月指數來到55.0。四項組成指標中，商業活動、新增訂單與人力僱用呈現擴張，供應商交貨時間轉為上升。

八大產業全數呈現擴張，依擴張速度排序為教育暨專業科學業、金融保險業、資訊暨通訊傳播業、營造暨不動產業、零售業、運輸倉儲業、住宿餐飲業與批發業。

陳馨蕙說，在非製造業中，資訊暨通訊業者針對5G也有相關服務規劃，5G相關電子的透明度到明年第1季：也觀察到營造業持續熱絡，包括商業不動產及內需回溫帶動相關工程及顧問業。