勞動基金今年前十月大賺3,839億 收益率9.62%

2019-12-02 10:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／台北即時報導



勞動部勞動基金運用局今（2）日上午發布勞動基金最新績效。今（2019）年10月美中貿易談判持續進展，以及各大央行貨幣政策支持，全球主要股市持續上漲，勞動基金今年截至10月底，收益數達3,839.1億元，收益率9.62％，10月收益增長386.8億元。

勞動部勞動基金運用局表示，10月全球經濟數據持續疲弱，且部分大型國際企業財務報表已逐漸受到美中貿易紛爭效應影響，但在各國寬鬆資金政策下，充沛的流動性持續推升金融市場表現，加上美中經歷數月的貿易協商，美國已暫緩對中國部分商品提高加徵關稅，另外英國無協議脫歐的風險也降低，因而緩和了金融市場的緊張氛圍。10月份全球股票市場持續震盪上揚，MSCI全球及台灣加權股價指數，單月分別上漲2.74%及4.89%。