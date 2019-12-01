台中拚招商 輔導工廠合法

2019-12-01 00:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



台中市政府加大力度開發新產業園區，以輔導未登記工廠合法化，其中位於潭子的「聚興產業園區」日前動土，預計2021年完工，初估可容納30家廠商進駐，帶動逾40億元投資。

這也是國內首座百分之百輔導未登記工廠合法化的示範園區，極具指標意義。

據了解，台中市後續還有神岡豐洲科技工業園區二期，預計明年中啟動招商，這座園區占地55.86公頃，預計可容納100家廠商進駐，帶動逾150億元投資，其中約有30%將開放未登記工廠申請進駐。

另外，稍早完成招商的太平產業園區，占地14.37公頃，目前已有東緯機械、三鋒機械、明椿電器等45家廠商進駐、帶動32.4億元投資，其中約六成也是開放未登記工廠申請。

太平產業園區預計年底完成公共設施建設，並有11家廠商已在建廠。

潭子聚興產業園區開發面積14.76公頃，劃設8.86公頃作為產業用地，主要用途為輔導未登記的工廠逐步合法合規，並解決企業缺地問題，初估可創造逾900個就業機會。目前台中未登記工廠家數推估有1.8萬家。

台中市政府2012年依據產業創新條例啟動開發「潭子聚興產業園區」，今年8月與台糖公司簽訂改良式區段徵收協議價購契約，同步加速作業過程。