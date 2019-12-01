11月製造業PMI 明發布

2019-12-01 01:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



中華經濟研究院將於明（2）日發布11月製造業採購經理人指數（PMI）及非製造業採購經理人指數（NMI）。隨經濟部核准台商回台投資持續增加，行政院主計總處也在上周上修了今、明年的經濟成長率預測，但外在不確定因素仍多， PMI後續發展受各界關注。

回顧過去數據，PMI在9月終結連續四個月緊縮，重新站上50榮枯線轉為持平；到了10月，受惠旺季效應，PMI繼續攀升1.1至51.1，為半年來首次擴張。

中經院當時表示，推升PMI主力是食品、紡織、化學（如包材）等產業支撐，除了食品業者進入年前備貨旺季，部分紡織業者也受惠東京奧運訂單增強。

不過，即便如此，中經院卻指出，雖然PMI轉為擴張，仍有部分化學生技業者認為來自歐美訂單不如往年，有旺季不旺的態勢，對未來展望仍然保守持平。

此外，10月iPhone新機拉貨力道下降，使電子暨光學產業部分指標擴張速度走緩，指數回跌6.2個百分點至53.4。

10月PMI六大產業中，有三大產業回報產業PMI為擴張，依擴張速度排序分別為食品暨紡織產業、化學暨生技醫療產業與電子暨光學產業。三大產業回報PMI為緊縮，依緊縮速度排序為電力暨機械設備產業、基礎原物料產業與交通工具產業。

值得注意的是，10月交通工具產業的訂單大幅下跌並轉為緊縮，未來展望指數更重跌近10點至30左右；中經院助研究員陳馨蕙分析，主因上半年已經反映新車上市效應，因此新車、售後、高階自行車與造船等業者均對未來看法偏向保守持平。