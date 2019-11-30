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別被雇主A了！特休假、補休假沒休完 新制規定要這樣做

2019-11-30 10:46經濟日報 記者陳素玲／即時報導

年底到了，很多勞工可能特休假補休假休不完，去年勞基法二修後已有新規定，勞工應注意自己權益。勞動部表示，勞工在年度終結日未休完特休假，無論原因為何，雇主都要折給工資；如果雙方協商遞延，最長不得超過次一年度。補休假期限則是該年度特休假約定年度最後一天，否則也要補給加班費

以往勞工特休假、補休假休不完，往往自動作廢，去年勞基法二修，特別針對特休假及補休假增訂條文，確保勞工如果休不完，雇主一定要給工資。

勞基法規定，勞工因為工作年資累積的特休假，勞雇雙方可協商採用何種方式計算特休假，例如勞工受僱當日起算一周年期間、曆年制（1月1日至12月31日）或另行約定年度期間。

勞動部指出，勞基法第38條規定，勞工於年度終結或契約終止而未休之特別休假日數，不論未休原因為何，雇主即應發給勞工特別休假未休日數的工資。也就是說，如果勞工未在雙方約定期限內休完特休假，雇主必須依天數折算工資。

勞動部表示，勞雇雙方也可協商將特休假遞延，最長以到次一年度實施為限。如果到了次一年度終結，或契約終止時，勞工還是有未休完的特休假，雇主就得按原特休假應發給工資的基準計發工資。

舉例而言，假設勞雇雙方約定特別休假採曆年制（即每年12月31日為年度終結日），勞工今年度總共有特別休假14天，到今年12月31日年度終結時，仍有8天特休假未休，勞工與雇主協商合意後，將8天特別休假全數遞延到明年6月31日。

屆期後，若還有2天特休假未休，雇主依法應結清工資。雙方也可以經勞雇雙方協商再予遞延，但最長遞延期間不得超過明年12月31日。

另一種是雇主請勞工平日或休息日加班，原本應給付加班費，但勞工有意願選擇補休，並經過雇主同意後，將加班的工作時數換成補休。

勞動部表示，換成補休後，補休期限原則上由勞雇雙方自行協商約定，但為避免補休期限無所限制，勞基法去年已於施行細則明定，補休期限必須以勞雇雙方特休假約定年度最後一天為限，作為最終補休期限，勞工如未能補休完畢，雇主仍然應依延長工作時間，或休息日工作當日工資計算標準發給工資。

舉例而言，如果勞工在今年5月1日勞動節當天上班，約定改天補休，在特休年度約定採「曆年制」的公司，加班補休最後期限為今年12月31日；至於特休約定為「周年制」，則為到職日起算的周年日底，否則雇主要補給加班費。

補休特休假加班費

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