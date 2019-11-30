主計總處上修GDP成長預測

2019-11-30 00:15 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北報導



主計總處昨（29）日上修今年GDP成長率至2.64％，並預測2020年經濟成長率為2.72％，高於全球經濟成長的2.5%的預測值。主計總處表示，當前經濟「穩健成長」，受惠產能移回國內生產，已扭轉我國過去經濟成長率逐漸低於全球的狀況。

主計總處昨日上調今年經濟成長率預測，由前次（8月）預測數的2.46%上修至2.64%；對2020年預測也從2.58％上調至2.72%。此外，主計總處同時發布第3季GDP初步統計為2.99%，較預測數增加0.32個百分點。主計總處指出，根據IHS Markit的11月最新資料，預測今年全球經濟成長率為2.5%。

值得注意的是，主計總處預測今年全年民間投資實質成長7.61%，上修2.6個百分點，成長率創下近六年最高紀錄；主計總處認為，新興應用需求帶動企業穩健投資，預估明年民間投資也將持續實質成長4.05%，同樣上修0.93個百分點。

雖然民間投資表現亮眼，但民間消費、服務輸出均下修，主計總處主計長朱澤民說明，當前經濟屬於穩健成長，今年上修至2.64%，與近年相比，並不是很高的經濟成長表現，算是維持平穩的表現。

主計總處綜合統計處長蔡鈺泰說，不論是今年GDP的上修及明年預估2.72％的經濟成長率，投資超乎預期是很大因素；除了半導體資本支出持續上調，台商在今年落實投資也優於預期，目前掌握台商回流業者在第3季增加資本設備增加45％，高於整體8.1％的成長水準，因此反映到經濟成長的計算。

朱澤民並指出，經濟部公布今年台商回流可落實的投資金額為2,255億元，在計算GDP成長率時，購買土地或是舊機器設備的經費不會計入，整體而言，預估全年台商回台投資對GDP貢獻500億元至600億元，約占0.3個百分點。

至於基期提高影響下，明年GDP仍加速成長的原因，蔡鈺泰表示，主要還是市場需求因素，雖然國際貨幣基金（IMF）下修明年全球貿易量，但仍然高於今年水準；加上國內半導體大廠在明年將維持一定規模的資本支出，以及預期風力發電有既定的目標待達成，明年將有一波顯著的投資，推升經濟成長。