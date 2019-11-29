主計總處估明年經濟成長率2.72％ 學者：略過於樂觀

2019-11-29 21:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



明年景氣疲弱的情況下，主計總處仍將2020年經濟成長持續上修，可能略有過於樂觀。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

學者認為，主計總處對明年的經濟成長率預測恐怕略有過於樂觀，畢竟台灣為出口導向國家，即便民間投資亮眼，但在外在大環境險峻的挑戰之下，台灣明（2020）年能否實現2.72%的經濟成長率，將面臨挑戰。

中央大學台經中心執行長吳大任分析，今年預測很多經濟數據已經實現，國內民間及公部門投資均對經濟成長有貢獻和支撐的力道，主計總處以此預測全年2.64%的經濟成長率，其實相對沒有問題。

不過，雖然民間投資亮眼，但吳大任強調，我國仍為出口導向、貿易依存度高的經濟體，包括國家發展委員會及國際主要預測機構，均展望明年景氣疲弱的情況下，主計總處仍將2020年經濟成長持續上修，可能略有過於樂觀，未來能否實現，有待挑戰。

吳大任表示，經濟部核准的台商回台投資金額會分年實現，因此民間投資確實可預期維持兩三年，但基期也會隨之墊高，能否持續逐年成長，仍需要新的突破。

吳大任指出，今年確實因為美中貿易紛爭，台灣受惠轉單效應，對美國的出口呈現二位數的顯著成長，但對其他主要國家都是衰退，再加上對美國的出口比重也未及一定程度，仍然難扭轉大局，整體出口還是衰退的。

此外，美國雖然經濟仍穩健，但從今年下半年起也未如以往強勁，後續的走勢也勢必會牽動台灣及全球。

主計總處也指出當前主要不確定因素，包括美國與中國大陸、日韓貿易爭端的後續發展，以及國際股匯債市波動、油價或其他原物料價格走勢，此外，也須密切關注歐美央行貨幣政策走向，或地緣政治情勢對全球經濟影響。