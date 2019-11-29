中火生煤量爭議 中市府秀公文打臉批環保署「開倒車」

2019-11-29 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 洪敬浤 ／台中即時報導



台中市政府與經濟部的中火生煤量大戰，市府今天發布新聞稿表示，環保署發文強調中火生煤量有10%容許差值，等於可以多燒110萬公噸生煤，但環保署105年給高雄市環保局的解釋函，卻清楚載明「生煤量尚無規定10%容許誤差」，中央法令朝令夕改，中市府將依法行政。

台中市環保局依據台中市生煤管制條例，要求台中火力電廠在明年1月25日前，生煤使用量要減少到1104萬公噸，台電發文給環保署申請解釋，環保署月初發文給台中市環保局，提及「可有10%容許誤差」。

市府今發布新聞稿，中火領有環保局核發的生煤使用許可證，依據修法前的「生煤、石油交貨其他易致空氣汙染之物質販賣或使用許可證管理辦法」，該辦法並無10%容許誤差，環保署105年回覆高雄市環保局的公文，提到「尚無規定10%容許誤差」。

台中市環保局表示，環保署今年9月修改「固定汙染源設置與操作許可證管理辦法」，把名稱修正為「固定汙染源設置操作與燃料使用許可證管理辦法」，把固定汙染源操作許可證與燃料使用許可證的管理辦法合併，原本10%容許差值的生煤使用量，也被放寬到有10%容許誤差。