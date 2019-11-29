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侯友宜：新北市2020年招商目標1,500億元

2019-11-29 13:59經濟日報 記者林于蘅／即時報導

新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影
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新北市今年招商目標1,000億已10月底提前達標，其中新增逾2.5萬個就業機會，達目標兩倍以上。

新北市府今（29）晚將舉辦招商成果感恩酒會邀請參與投資的新北廠商、公協會、各局處及中央部會，並宣布2020年將以1,500億為招商目標。

新北市長侯友宜表示，在今年4月15日的新北產業投資誓師大會上，承諾新北市府「招商一條龍」專案服務「從1到10,000」的目標，在1年內，攜手10個招商夥伴，服務100件招商案，達成1,000億元投資，創造10,000個工作機會。

侯友宜說，這個目標能在10月底提前達標，除了有賴投資新北市的企業夥伴支持，願意與市府一起打拼外，各局處的招商同仁有效率的跨部門橫向溝通，簡化繁瑣的行政流程，更能讓各個招商案能夠順利執行到位。

今年1,000億已順利達標，侯友宜並宣示，明年招商目標將會像工業區立體化的政策最多增加50%容積一樣，以1,500億為目標。

新北市經發局補充，新北市府招商一條龍專案與經濟部投資業務處等10個單位合作，列案服務155件民間投資案，並已協助38件投資案通過建照取得或工業區立體化審查等重要關卡。

截至目前落實投資金額達到1,099億元的目標，其中板橋、泰山、新莊區投資金額都突破百億元。

在新增就業機會上，三重、土城、新莊等區將創造上千個就業機會，整個新北市將帶來超過2.5萬個就業機會，達到目標的兩倍以上。

侯友宜經濟部師大

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