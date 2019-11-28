299.4萬人月薪未滿3萬元 七成失業者不滿待遇太低

2019-11-28 19:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／台北即時報導



主計總處今（28）日發布人力運用調查報告指出，受基本工資推高影響，月薪不滿3萬元的受僱者已跌破三百萬人。然而，失業者43.7萬人，有15萬人曾有可工作機會卻未就業，當中高達72.4%認為待遇不符期望，遠高於去年六成四、前年四成六的水準，主計總處表示，公司不願發放更高薪水。

主計總處發布人力運用調查報告，今年5月月薪不滿3萬元的受僱者為299.4萬人，主計總處國勢普查處副處長潘寧馨表示，主因基本工資調漲的影響，使整體薪資分配曲線往右移，不僅3萬元以下的比重降低，薪資在5萬元以上的比重也連年提高。

不過，薪資水準雖然提高，但失業者認為待遇不符期望的比重卻連年大幅增加。潘寧馨表示，近年來公司願意提供的最低薪資，已經越來越不符合求職者的期待。

觀察近五年趨勢，2015年、2016年的失業者曾有工作機會卻因「待遇太低」而未就業者比重分別為51.7%、53.9%，在2017年時比重降至46%，不過去年又升至64.3%，今年比重大幅攀上七成二。

分析今年5月失業人數尋找工作的職務類別，43.7萬人中有25%尋找「服務及銷售工作人員」工作、23%找「生產操作及勞力工」、21%找「技術人員」。

潘寧馨說，今年服務銷售類的求職者，期待薪資為29,184元，而公司願意提供的薪資只有27,271元；操作勞工方面，求職者期待30,842元，然而公司只願給予27,893元；至於技術人員，求職者期待34,576元，但公司也只提供30,064元。

而今年求職者的期望待遇，與事業單位願意提供的最低薪資的差距，三者均略高於去年，主計總處分析，公司不願發放更高的薪水，以至於失業者遇到可工作機會卻仍因待遇不佳，未投入工作。