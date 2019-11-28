國銀新南向海賺百億元再締新猷 香港依舊穩居海外第一

2019-11-28 19:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



在政府新南向推動下，加上中美貿戰台商供應錬往東南亞移轉，國銀海外分支機構海賺百億元，年成長高達57.1%，再締歷史新高紀錄！海外獲利貢最大的還是香港，前三季稅前純益大賺308億元，年增逾23%，絲毫不受「香港反送中」抗爭事件衝擊。中國大陸也未受中美貿戰影響再對成長逾三成。

金融監督管理委員會今（28）日公布前三季國銀海外分支機構稅前獲利為新台幣582.7億元，較去年同期的474.8億元，成長22.73%。依此進度來看，今年國銀的海外獲利有機會超過去年全年618.9億元，再創下歷史新高。其中又以新南向分支機構表現最好，前三季稅前獲利99.6億，年成長57.1%，

若依照區域別，東協前三季賺88億元，年增率65.41%最高，其他區域方面，亞洲成長31.05%其次，澳紐也有14.89%，只有美洲與歐洲衰退，美洲連二季衰退，前三季賺55.6億元，年減18.95%。歐洲區前三季小賺10.3億元，亦小幅衰退2.83%。

此外獲利占比前五大國家，香港不受反送中抗爭影響，前三季仍大賺308.2億元，相較於去年同期的249.9億元，年成長23.33%，國銀海外獲利金雞母地位屹立不搖。第二名依舊是中國大陸，前三季稅前純益賺53.8億元，同樣不受中美貿戰影響，年增33.17%。此外明年要主辦東京奧運的東道主日本今年獲利直逼美國，年增率高達37.19%，成長率僅次於新加坡。至於前五大國，只有美國衰退，年減二成；銀行局副局長黃光熙表示，去年同期的新加坡基期較低，今年則有不錯成長，而美國是主要是受到法遵等人事事務費用的問題。