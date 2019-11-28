台灣首本電動機車產業發展白皮書 正式發行

2019-11-28 18:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱馨儀 ／即時報導



台灣智慧移動產業協會發布《台灣電動機車產業發展白皮書》，是台灣第一本介紹電動機車產業發展的書，回顧台灣電動機車產業發展的歷程，更就產業面、政策面、標準面提出建言。

台灣智慧移動產業協會表示，台灣的傳統產業能否創新升級面對新世代的挑戰，關乎台灣的未來競爭力。協會並對2020年環保署不再補助新購電動機車的政策方向感到擔憂，擔心政策不延續的負面效應，將嚴重衝擊台灣電動機車產業的發展前景。

協會理事長王健全表示，台灣電動機車並非橫空出世，政府最早從1995年就開始補助民眾購買電動機車，但直到近兩年因為產品成熟度高，市場反應熱烈，銷量才呈現井噴式增長。但根據交通部公路總局統計資料顯示，到10月底為止，台灣的電動機車數量僅占全台機車總數約2.1%，顯示產業尚在萌芽成長期，仍需要政府的政策扶植，才能成長茁壯。

台灣智慧移動產業協會強調，2019年各品牌皆推出電動機車，市場百花齊放，連政府都積極開辦電動機車人才培訓課程，吸引不少傳統機車行的維修師傅、機車行的二代經營者踴躍報名，代表台灣機車產業正臨轉型的關鍵點。而電動機車的創新也意味著典範轉移正在發生，只要政府挺得住，持續推動電動機車的發展政策，台灣年輕世代將能夠從全新的電動機車產業發展機會中，找尋出更寬廣的國際舞台。