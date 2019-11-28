新廣業、鐿鈦、同欣根留台灣 共投資119億元

2019-11-28 18:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



經濟部投資台灣事務所今(28)日通過台灣最大急救耗材廠「新廣業」、微創手術器械關鍵零組件先驅「鐿鈦科技」、高功率LED散熱陶瓷電路板領導商「同欣電子」共3家根留台灣企業投資逾119億元，帶來817個本國就業機會。

截至目前，經濟部累計已通過27家根留台灣企業，累計投資逾661億元，預期可創造4,630個本國就業機會。

經濟部表示，新廣業是台灣最大急救、麻醉、呼吸治療耗材廠，9成產品外銷全球60餘國。由於現有廠房設備已達滿載，決定投資7.5億元在中科后里園區擴建新廠，增設氧氣治療必備的潮溼瓶智慧化產線。此項產品於產製時需要高精密準確性與高精確流量控制，屬於高層次醫材開發，透過自動智慧組裝設備輔助，可大幅降低成本，將為中部地區帶來100名本國就業機會。

經濟部表示，鐿鈦科技以精密扣件起家，在多年技術扎根下逐步轉型為高階精密金屬產品，除了精密扣件與高功率微波機械開關，營收近6成以醫療器材零件為重心，是台灣微創手術器械關鍵零組件的先驅。因應全球布局及市場需求變化，鐿鈦科技將擴大投資15億元，在中科后里園區投入智慧自動化生產研發製造，讓高階醫療器材開發設計、製造能力根留台灣，為下一世代延伸核心競爭力討佔全球市場。

經濟部表示，同欣電子是高功率LED散熱陶瓷電路板與利基型多晶模組封裝的領導廠商，為了提升陶瓷電路板、手機用影像感測器晶片後段製程的產能以維持領先地位，將投入超過97億元在八德新建廠房新增產能、龍潭廠擴大建置產線進行新產能開發計畫，可為桃竹苗地區帶來588個本國就業機會。