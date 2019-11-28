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冷雨中京華城逐層熄燈 創辦人沈慶京為18年的夢哭泣

美喆國際也回台投資！台商回流累計投資額破7,000億元

2019-11-28 17:55經濟日報 記者江睿智／即時報導

經濟部投資台灣事務所今(28)日通過亞洲塑膠地磚代工大廠「美喆國際」、與某知名測試治具領導商回台投資共56億元。

截至目前止，經濟部已通過156家台商回台、累計投資額達7,034億元，預計可創造56,759個本國就業機會。

經濟部表示，美喆國際靠技術底不斷研發改良，成為亞洲塑膠地磚代工龍頭之一，多年來以東莞為生產基地，由於中國經營環境丕變、勞動成本攀升，美中貿易戰更增加全球業務不確定性，為了分散產能，降低終端客戶的衝擊，決定回台投資擴大布局，成為美喆國際首次在中國大陸外的生產基地。

經濟部指出，美喆將在台南科技工業區興建SPC (Stone plastic composite )硬性塑膠地磚廠，採用環保製程及智慧製造，可帶來245個本國就業機會，將有效發揮大陸、台灣生產基地彈性接單競爭力。

經濟部表示，某不具名知名測試治具領導商憑藉強大晶圓測試治具與探針卡研發製造能力，橫掃半導體、光通訊、資訊科技和光電技術等領域，去年全球測試治具市場名列第6，是台灣唯一入榜的廠商。為了配合美國大客戶AMD要求，加上矽品、日月光、京元電等主要客戶皆返台擴廠，同時因應5G、人工智慧、車用電子、物聯網、高效運算(HPC)等半導體新應用百花齊放，將帶動的高階晶片測試需求，決定投資逾30億元、招募145個本國員工，在高雄楠梓加工出口區建置智慧化新廠擴充產能，強化關鍵零組件自製能力。

經濟部台商

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