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經濟部：台商回台投資突破7000億大關

2019-11-28 17:41聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

經濟部今日召開「歡迎台商回台投資方案」聯審會議，再通過亞洲塑膠地磚代工大廠「美喆國際」與某知名測試治具領導商回台擴大布局超過56億元。據經濟部統計，台商回台投資累計金額達7034億元，突破7000億元大關。

經濟部表示，「美喆國際」是亞洲塑膠地磚代工龍頭之一，獲得多項國際認證與發明專利，行銷歐、美、日30餘國，英國曼徹斯特機場、桃園國際機場、高雄小港機場、米蘭世博會中國館、法國精品商及新光三越等，都使用它的代工產品。美喆多年來以東莞為生產基地，由於中國經營環境丕變、勞動成本攀升，美中貿易戰更增加全球業務不確定性，為了分散產能，降低終端客戶的衝擊，決定回台投資擴大布局，成為美喆國際首次在中國大陸外的生產基地。將在台南科技工業區興建SPC硬性塑膠地磚廠，採用環保製程及智慧製造，可帶來245個本國就業機會。

另經部也同意某不具名的知名測試治具領導商，該廠商去年全球測試治具市場名列第6，是台灣唯一入榜的廠商，客戶以美系整合元件製造大廠、晶片龍頭業者為大宗，也獲得歐日韓台中等大廠青睞，包辦全球前十大封測廠七成以上客戶群。為配合美國大客戶AMD要求，加上矽品、日月光、京元電等主要客戶皆返台擴廠，同時因應5G、人工智慧、車用電子、物聯網、高效運算(HPC)等半導體新應用百花齊放，將帶動的高階晶片測試需求，決定投資逾30億元、招募145個本國員工，在高雄楠梓加工出口區建置智慧化新廠擴充產能。

經濟部台商

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