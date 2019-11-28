經濟部推亞太產業合作平台 助業者開拓新南向

2019-11-28 17:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ／即時報導



經濟部與全國工業總會共組「亞太產業合作平台」，迄今已邁入第3年，協助台灣業者布局新南向國家成果豐碩，期透過成功案例的分享，鼓勵更多企業加入亞太產業合作平台，今（28）日在盛大舉辦2019亞太產業鏈結成果論壇暨「心南向 新成長–系列三︰厚植引領新南向的亞太平台」新書發表會，近400位產官學研代表熱烈參與。

經濟部工業局局長呂正華致詞中指出，特別感謝全國工業總會與經濟部共組「亞太產業合作平台」，攜手推動新南向重點國家的產業合作，透過此平台的鏈結讓中小企業的新南向布局，不再是單打獨鬥，而是聚集志同道合的業者，得以集體的力量共同開拓新的市場機會。這3年間，新南向產業合作已從最初的「點」、「線」，發展至「面」的合作。期待透過政府和業界的共同努力，協助台商穩健布局新南向開拓新商機。

工業總會副理事長詹正田表示，美中貿易摩擦持續延燒，全球供應鏈開始移轉，在這個情況下，台灣廠商必須尋求不同的生產、銷售與經營模式，和亞太各國進行產業合作，穩固台灣產業的地位，繼續保持優勢，工業總會「亞太產業合作推動委員會」，3年來舉辦了18場雙邊論壇，獲得產業界熱烈回響，也帶來實際合作成果。

行政院政務委員龔明鑫表示，台灣今年經濟成長亮眼，經濟成長率是亞洲四小龍第一。政府除了鼓勵台商回台投資，若是消費性、普通性、需要大量勞工的產品，政府亦透過「新南向政策」鼓勵台商建置東南亞第二生產基地。未來將透過經濟部工業局，逐步在新南向各國規畫區中區、園中園，闢建專區，引進智慧化產業，串成智慧廊帶，和新南向國家合作朝智慧化和綠色永續發展。

由經濟部工業局出版的「心南向 新成長」系列書籍，今天推出第三本書「厚植引領新南向的亞太平台」。書中收錄今年度23家成功企業案例，藉由新書發表鼓勵更多的企業善用亞太產業合作平台的資源，持續深化與新南向國家的夥伴關係，開創更大的商機。

發表會由工研院產科國際所副所長張超群進行亞太產業鏈結成果說明暨新書導讀，並邀請4位參與亞太產業合作平台，開發新南向市場有成的企業分享經驗，包括透過船舶中心協助，即將在印尼建造船廠的健富造船；在資策會牽線下，將智慧教室推進新南向教育市場的網奕資訊；經由工研院技術加值，從農業廢棄物提煉高附加價值營養素進而跨足保健生技業務的全宇生技；由台創中心搭橋，成功運用循環經濟材料進軍泰馬設計市場的點睛設計。