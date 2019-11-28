台灣微軟攜手政治大學 開辦《AI商學院》

2019-11-28 14:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



看見台灣企業導入AI面臨文化與人才培育問題，台灣微軟今天公布將風行多國的《AI商學院》移師來台，攜手政治大學打造兼具理論與實務，專為台灣企業轉型痛點所開設課程，助台灣企業決策者洞察先機、提升競爭力。

台灣微軟總經理孫基康說：「微軟AI 貢獻不但廣受市場熱烈迴響，其計畫更獲頒『2019年經濟部電子資訊國際夥伴績優廠商』認可。台灣微軟AI願景有三大目標，持續發揮AI影響力、為人才及解決方案與應用領域創造成就、幫助台灣企業導入AI，讓AI走向各個產業。接下來三年，AI將2.4倍帶動企業創新，並2.5倍提升員工效率，市場衝擊已顯然可見，而微軟AI Infinity計畫所建立的生態圈，即是期望加速AI落地，助力企業擁抱AI並提升競爭力。」

台灣微軟首席營運長何虹說：「AI已是未來趨勢，台灣有29%的企業經理人已嘗試導入AI提升營運效能，而卻只有3%的企業已開始將AI運用與核心商業計畫中。AI工具已全面完善，落差來自於企業要推動數位轉型時，內部的『企業文化』與『員工思維』尚未就位。政治大學與微軟共同開辦《AI商學院》，即是要消彌落差，助企業完善AI策略制定，培育AI Ready企業文化。」

微軟與政治大學共同開設的《AI商學院》，是台灣首個以「企業」為單位，更是全台灣第一家兼具理論與實務的AI商管課程。三大特色如下：

從領導開始驅動企業文化與AI策略思維：針對企業高階經理人設計，跨部門跨領域的帶領領導者於內部啟動Align、 Ambition、Action（建立共同轉型目標、設定團隊統一決心、發展實際AI行動）三步驟。

課程含領導人訓練營、AI策略、AI準則、AI 就緒文化…等，可幫助企業高階經理人從領導與被領導雙向思維，提升內部員工凝聚力；檢視公司制度、商模與使用AI技術的面向，導入AI策略；審視AI應用法律及道德問題；培養員工相關技術與思維等AI 就緒文化，逐步將AI策略佈局加入整體營運計畫中。

加強員工參與及科技強度：帶領企業內部員工Embrace、Engagement、Endorsement (擁抱AI思維、參與AI導入、見證AI改變)。《AI商學院》中針對企業員工規劃洞察先機工作坊Envision、微軟技術認證、企業內部黑客松等，加強員工的科技強度，同時邀請微軟AI解決方案夥伴，提供各種最新AI工具與數位趨勢。