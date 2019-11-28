華航與漢翔簽署合作意向備忘錄 搶攻航太商機

2019-11-28 14:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑惠 ／即時報導



為提升航空維修以及客艙設備應用領域的技術、強化國際競爭力，華航與漢翔公司於今（28）日簽署「合作意向備忘錄」，簽署儀式在交通部林佳龍部長及經濟部沈榮津部長的見證下，由華航謝世謙董事長與漢翔胡開宏董事長代表簽署，未來雙方將就航機修護、發動機修護、維修機具暨設備支援、客艙設備研發等領域，進行合作可行性探討及尋求更多合作項目。

胡開宏表示與華航合作，有機會聽到飛機使用者的回饋，提升設計與製造技藝，共創雙贏局面，透過這次的合作，華航和漢翔攜手，將可加速達成國內在飛機及發動機修護、內裝、航空座椅開發及改艙領域的發展，滿足客戶客製化的需求，響應政府「國機國造」政策推動。

飛機改裝工程對於飛機機體結構有相當大幅的變更，華航已有美國FAA認證之合格維修廠，維修技術與設備能量，均達國際一流水準；而在飛機改裝前，必須先完成工程設計修改，其過程及牽涉的技術，與新飛機的發展相類似，飛機設計、製造正是漢翔的強項。