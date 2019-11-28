華航與漢翔簽署合作意向備忘錄 搶攻航太商機
為提升航空維修以及客艙設備應用領域的技術、強化國際競爭力，華航與漢翔公司於今（28）日簽署「合作意向備忘錄」，簽署儀式在交通部林佳龍部長及經濟部沈榮津部長的見證下，由華航謝世謙董事長與漢翔胡開宏董事長代表簽署，未來雙方將就航機修護、發動機修護、維修機具暨設備支援、客艙設備研發等領域，進行合作可行性探討及尋求更多合作項目。
胡開宏表示與華航合作，有機會聽到飛機使用者的回饋，提升設計與製造技藝，共創雙贏局面，透過這次的合作，華航和漢翔攜手，將可加速達成國內在飛機及發動機修護、內裝、航空座椅開發及改艙領域的發展，滿足客戶客製化的需求，響應政府「國機國造」政策推動。
飛機改裝工程對於飛機機體結構有相當大幅的變更，華航已有美國FAA認證之合格維修廠，維修技術與設備能量，均達國際一流水準；而在飛機改裝前，必須先完成工程設計修改，其過程及牽涉的技術，與新飛機的發展相類似，飛機設計、製造正是漢翔的強項。
漢翔在軍用機及民航機設計製造、到發動機設計製造等都有亮眼的成績，近年更突破研發設計概念、延續與擴展自製能力，擴大產品線進入飛機內裝市場，自行研發的航空座椅，繼前年獲得民航局TSOA（Technical Standard Order Authorization）技術標準件核准後，更在今年獲得台灣首張美國聯邦航空總署（FAA）的航空座椅設計許可證書（LODA／Letter of Design Approval），證明漢翔的適航認證能力達到了與國際標準同步的水準。在取得相關FAA LODA認證後，接下來佈局航空座椅行銷通路，進軍國際航空座椅市場，將成為該公司未來的營運重點之一。
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