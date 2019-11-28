川普簽香港人權法案 瑞銀：美中談判不至於中止

2019-11-28 13:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ／即時報導



美國總統川普簽下香港人權法案，驚動中國與美國關係，更牽絆2020年國際金融情勢。亞洲最大私人銀行瑞士銀行今（28）日認為，中國肯定會嚴重抗議，但不至於造成美中第一階段貿易談判中止。

美國總統川普今簽署《香港人權與民主法案》，要求總統在法案通過180日內，應向適當委員會提交一分名單，列出侵害香港基本自由與人權的人士，並予以制裁；制裁措施包括凍結被制裁者在美資產、禁止其獲得入美簽證或撤銷現有簽證。

是否會影響到美中貿易談判？瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫認為，川普簽署香港人權法案，不至於造成第一階段美中貿易談判中止，因為雙方都希望有第一階段談判，這不見得會讓美中貿易談判急轉直下。

美國從今日開始放感恩節，陳彥甫認為，估計美中貿易年底前達成第一階段協議機率不大，但未來勢必會分階段達成協議，繫在最大關鍵，是加徵關稅可能會取消或延後，假設雙方沒有達成協議，加稅將會往後拖。

瑞銀看全球經濟展望，也因美中雙方還在談，關稅可能推遲或取消，預期2020年第1季全球經濟將會見底，第2季開始緩步回升，2020年全球經濟成長率預估3％，略低於今年的3.1％，但看好新興市場2020年GDP表現優於今年。