川普簽香港法案 瑞銀研判不至於影響美中貿易談判

2019-11-28 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



美國總統川普今正式簽署「香港人權與民主法案」。瑞銀今指出，中美雙方在過去幾周都希望有第一階段的談判，不認為川普簽署香港法案，就會讓中美貿易談判急轉直下。

川普今天正式簽署「香港人權與民主法案」與「禁止商業出口涵蓋軍用品給香港警方法案」，引起中國政府對此極大憤慨和最強烈譴責，正逢美中貿易談判，讓接下來美中貿易談判增添變數。川普則在新聞稿中表示，簽署法案是出於對中國國家主席習近平、中國人民與香港人民的尊重。

瑞銀財富管理投資總監辦公室董事及股票分析師陳彥甫今表示，香港法案主要是美國國會通過，就算川普不簽署，最終仍會成為法案。美中貿易戰目前中美雙方在過去幾周都希望有第一階段的談判，不認為川普簽署香港法案會讓中美貿易談判急轉直下。香港問題，美國一定會向中國提出抗議，但不至於會影響中美貿易談判，預估中美貿易戰年底前第一階段達成協議機率不大，但未來勢必會分階段達成協議。

陳彥甫認為，美中貿易第一階段談判目前最大關鍵，是美國8月時把一部分要加徵的關稅，拖到12月中加稅，到12月中這加稅動作會取消或往後延，除非在12月中之前中美已有初步協議，若沒有達成協議，預估加稅動作會往後拖，因為如果加稅後，雙方就談不下去，這會是美中貿易談判比較明顯的訊號。第一階段談判，也要看過去中國被加上去的關稅是否可能降低，現在只有延後並沒有往下減，如果關稅往下減，顯示美中貿易談判往正面發展，對市場來講是利多。

陳彥甫也預測，明年人民幣兌美元會在7上下整理，主要是中美正打算談判，美國也要求中國不要大幅貶值。但若中美雙方因為香港問題或關稅加上來而不歡而散，人民幣貶破7.2都有可能。