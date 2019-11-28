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台銀證券新人事案 魏江霖暫兼董座、謝秀賢升任總座

2019-11-28 11:47經濟日報 記者林子桓／即時報導

財政部表示，奉行政院核定，台銀證券董事長職務由台灣金控總經理魏江霖暫兼，總經理職務由台銀證券副總經理謝秀賢升任。

謝秀賢過去曾任台銀國際金融業務分行副經理、東桃園分行經理、國際金融業務分行經理、東京分行經理、紐約分行經理、民權分行經理以及財務部經理。

台銀金融業財政部

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