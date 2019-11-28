北美、亞洲是亮點 旭然看好Q4旺季效應

2019-11-28 11:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／即時報導



旭然（4556）看好年底傳統出貨旺季表現，公司表示，從全球銷售狀況來看，北美、亞洲等地區市場銷售仍持續係未來營運亮點，以目前在手訂單能見度達3個月，且半導體、電子、食品及化學等產業過濾訂單需求持續暢旺。

此外，近期台灣內政部營建署、經濟部水利署及地方政府為未來再生水廠計畫，分別於台中、台南及高雄地區推動八座再生水示範廠，預計將投入172億元，亦有機會帶動Filtrafine®品牌水處理過濾銷售挹注。

旭然表示，今年集團持續耕耘美國地區半導體、電子產業過濾訂單，帶動第三季美國地區銷售較去年同期成長11％、占整體營收比重達21％，且隨著下半年兩岸半導體、電子等大廠資本支出計畫陸續啟動、以及積極開拓食品飲料、海水淡化等領域，亦同步帶動大型濾殼設備訂單出貨暢旺。

公司預期，隨著半導體、再生水產業擴大投資，有信心能在液體過濾市場商機中取得優於產業平均的表現。

旭然表示，從第四季訂單來看，尤其今年受惠美國、亞洲等地區業務接單較去年成長，且適逢第四季傳統出貨旺季，為因應年底客戶訂單需求，旭然持續加大旗下雲科一、二廠與中國昆山廠生產出貨時程優化，將有助本季業績表現。

根據研究機構IC Insights最新研究報告指出，全球前五大半導體晶圓廠年度資本支出將有機會創歷史新高記錄，預估占整體產業支出比重達68％。

旭然指出，公司以產業銷售比重來看，以半導體暨電子業占30％為大宗，由於全球半導體廠商加速先進製程、擴廠步伐，且對於廢水回收標準越趨嚴格，對於工業液體過濾的精密度、過濾效率與及時提供專業解決方案等需求提升，有助於創造Filtrafine®品牌良好競爭優勢及擴大接單契機。