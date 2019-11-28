勞動部函釋：技術生可用部分工時投保

2019-11-28 11:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ／即時報導



技術生應該如何投保？由於投術生一般只領生活津貼，勞動部函釋，技術生若每月工時及生活津貼少於全時工作者，勞保投保薪資可適用部分工時的投保薪資，也就是11,100元或12,540元。

實務上職場存在很多不同樣態的身分，例如建教生、實習生、技術生等。勞動部表示，建教生是屬於學校安排到企業進行建教合作，由教育部主管；實習生則是職場學習觀摩，也是教育部主管。

技術生一般是指到職場學習操作技術，類似學徒身分，技術生可能不在學，也可能仍在學，例如學校與企業進行產學合作，在學生到工廠實際作業。

勞動部表示，技術生非屬勞務付出，因此只領生活津貼，津貼多寡由雙方約定，因此不適用基本工資。

不過技術生其他勞動條件適用勞基法，例如工時及投保規定。如果學習技術的事業單位屬於五人以上強制投保對象，則要為技術生投勞保。

勞動部表示，由於勞保投保薪資分級表只規定全時工作者及部分工時工作者，以往雇主對於技術生適用的投保薪資級距有疑義；實務上雖已允許適用部分工時投保薪資級距，但為釐清疑慮，因此以函釋正式解釋，若是雇主依勞動基準法規定招收技術生，工作時間及生活津貼等未達全時工作者標準，則適用「勞工保險投保薪資分級表」有關部分工時勞工的月投保薪資等級。

根據現行部分工時勞工保險被保險人薪資級距，若其報酬未達基本工資者，月投保薪資分11,100元（11,100元以下者)＿及12,540元（11,101元至12,540元）二級。也就是技術生若工時及生活津貼未達全時工作者，可以上述兩級投保勞保。