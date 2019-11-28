頂樓防漏隔熱新思考 公民電廠售電又省能

2019-11-28 11:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／即時報導



台北市做為首善之都，為促進能源轉型並加速推動再生能源應用，產業發展局除針對公有房地辦理招標設置太陽光電外，也提供私人建築設置太陽光電獎勵方案，以落實能源轉型，共創綠能友善城市。

近年氣溫日益升高，瞬間降雨量增大，許多建築頂樓住戶因陽光直射造成室內炎熱或因建築年久漏水而倍感困擾。位於台北市大安區的信義新城社區，由社區管委會統籌，提供頂層空間予業者租用並出資建置太陽光電設備，並且納入部份住戶參與出資，同時透過台北市政府產業發展局組成的太陽光電專業團隊諮詢討論，運用產業局的媒合服務及補助經費降低成本負擔。

在多方合作模式下，不僅能增加頂樓隔熱省能效果，又能解決排除漏水問題，社區又能取得租用空間的租金回饋，設置者亦能獲得售電收入，建立了良好的公民電廠模式示範。

同時，架高的太陽光電設備，讓其下的樓頂空間還能規劃為綠化植栽空間，也不減損原有利用功能，可說是一舉多得之益。該社區已於今年6月中旬完成設置，總容量達145.7瓩，本案例並在各項再生能源相關活動投入分享推動及設置心得、提供參訪，成為各地推動集合式住宅、都會區大樓示範場域。

公民電廠模式的興起，不僅能提升市民的能源意識，並且有更多機會參與能源思考，由原本的能源消費者轉為兼具生產者的身份，讓民眾對能源有更深的參與及體認。

在各方努力下，近五年台北市太陽光電的設置成長率已達過去設置總和的6.6倍，至2019年10月止，台北市建築物太陽光電設置量已達2萬5,000瓩，可減碳1萬2,638公噸，相當於提供約32座大安森林公園的吸附量。