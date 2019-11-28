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華映30日再資遣1900人 桃園市政府射3箭護勞工權益

2019-11-28 10:58聯合報 記者鄭國樑／即時報導

華映公司破產，11月30日起要資遣桃園廠最後一批約1900名員工，桃園市政府和勞動部、勞保局合作，已經完成申請積欠墊償工資、強制調解並透過內政部限制華映代表人董事長蔡江隆、最大股東大同公司董事長林郭文艷出境，保障員工基本權益。

桃園市政府勞動局表示，預計12月底前，可以用積欠墊償工資基金發給華映1900名員工退休金、積欠工資、資遣費等，年底前完成歇業認定後，員工優先債權更有保障。

市長鄭文燦昨天（27日）指出，華映公司今年8月29日發布大量解雇訊息，分階段資遣員工，11月30日資遣約1900名員工。市府勞動局在華映發布重大訊息後，隨即入廠訪視與輔導，9月26日、10月8日舉辦說明會，要求資方進行相關勞資協商，並提出勞工權益保障方案，市府也同時積極協助員工向勞保局申請積欠工資墊償基金、強制協商確保勞工債權及限制華映公司代表人及實際負責人出境。

鄭文燦說，在市府介入下華映公司依照勞基法先前第一階段完成資遣約1500人，除了資深員工，約有1100名員工由勞動局媒介，已按照意願轉介其它單位就業。

第二階段華映公司計畫資遣約1900人，市府與勞動部達、資方完成勞資協議，重點有三，其一為積欠工資部分，由於積欠工資與資遣費部分，屬於勞基法保障的範圍，因此市府申請積欠工資墊償基金約8.6億元，優先保障勞工權益。

其二為強制調解，市府已將強制調解結果送至法院完成公證，使勞工在債權方面取得最優先債權，未來在資產處分優於勞基法之處，市府也會協助勞工在清償上取得優先權。最後是市府也與勞動部協議，由勞動部發函協請內政部，完成限制華映公司代表人董事長蔡江隆，和最大股東大同公司董事長林郭文艷出境。

華映11月30日要再資遣1900名員工，圖為市府先前介入後跟員工說明輔導工作。圖...
華映11月30日要再資遣1900名員工，圖為市府先前介入後跟員工說明輔導工作。圖／桃園市政府勞動局提供
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華映資遣費勞動部

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