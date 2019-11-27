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60歲前退休 至少須準備逾870萬

2019-11-27 23:59聯合報 記者沈婉玉／台北報導

想要在六十歲前退休，以20年計算，必須準備超過八七三萬元，才夠基本生活開銷。 圖...
想要在六十歲前退休，以20年計算，必須準備超過八七三萬元，才夠基本生活開銷。 圖／聯合報系資料照片
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勞保局宣布，明年起勞保年金請領法定年齡延至六十二歲；據保險業調查，隨著整體經濟環境變化，加上高齡、少子化的影響，愈來愈多人選擇晚一點退休。以此推計，想要在六十歲前退休，必須準備廿年的退休金，必須準備超過八七三萬元，才夠退休後的基本生活開銷。退休其實不遠，必須提早準備，否則只能被迫延後退休。

保誠人壽昨天發布退休調查，以國人平均餘命八十歲、退休後所得替代率七成估算，想在六十歲前退休，以國人平均薪資所得約五萬元估算，廿年至少要準備八七三點六萬元以上的退休金。假設不幸在退休後發生失能或失智需要被照顧時，相關費用的準備將更為驚人。

調查發現，有將近一半的受訪者認為，退休後每個月生活費只要二點五萬元至五萬元之間就足夠了。然而，超過一半的受訪者表示，退休後需要負擔二人以上的生活費用，退休準備必須加倍才夠，顯示受訪者的認知與實際情況比對之後，出現了很大的落差。

中華經濟研究院統整七大退休調查，包括摩根投信／東方線上市調摩根退休快樂指數調查、施羅德投信／Research Plus施羅德全球投資人大調查、臺灣人壽／政大風險與保險研究中心國人健康退休認知大調查、1111人力銀行上班族退休壓力調查等發現，國人退休金缺口超過一千萬元，與保誠人壽最新調查相去不遠。

除了退休金缺口，中華經濟研究院指出，七大退休調查共同發現，國人對財務前景具不安全感，退休準備不足，主要理財工具是儲蓄與保險。

退休金保險

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