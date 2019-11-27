展國產化誠意 CIP攜中鋼自行出資設風機機艙組裝廠

2019-11-27 20:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ／即時報導



離岸風場開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）釋出國產化利多。CIP開發長許乃文今（27）日表示，CIP將攜手中鋼，共同建置機艙組裝廠，目前已在評估設在台北港或台中港，近日將作出決定。她強調，該機艙組裝廠將是目前全球最大型風機9MW組裝廠，展現CIP落實國產化的誠意與決心。

CIP今日一併公布已簽最終合約的國產化項目，包括水下基礎、基椿、風機和水下基礎運輸暨安裝工程、陸上變電站、以及設置功率轉換模組（PCM）組裝、葉片廠、以及機艙組裝廠等。許乃文未透露國產化總計金額，在媒體不斷追問下，僅說「遠遠超過300億元」。

CIP於今年8月針對2023年及2024年併網提出國產化關聯計畫。據了解，因CIP採用三菱重工維特斯（MHI Vestas）風電系統，包括CIP彰芳、西島、以及中鋼在內，僅拿下900MW市占率，規模不夠大，因此三菱重工維特斯無意在台設機艙組裝廠，擬改設功率轉換模組（PCM）組裝替代；不過，經濟部很堅持應於2023年設機艙組裝廠，最後，由CIP和中鋼共同出資設機艙組裝廠，經濟部終於同意CIP的國產化關聯計畫。

許乃文表示，依照經濟部國產化的進程，2023年併聯風場才需設置機艙組裝廠，屆時，CIP僅剩下彰芳二期及西島48MW需要設機艙組裝廠。但為展現CIP推動國產化的誠意與決心，將與中鋼出資設機艙組裝廠，三菱重工維特斯提供技術並規畫組裝廠，目標是為中鋼300MW、以及未來區塊開發生產風機。

她強調，由離岸風電開發業主來設機艙組裝廠，這顛覆業界慣例，前所未見；她並坦言，CIP會出資較多，但具體投資金額，現還無法公布。

除了由CIP出資設機艙組裝廠外，三菱重工維特斯將在台中港設功率轉換模組（PCM）組裝，許乃文說，PCM是風機心臟，是擺放風機重要電器設備，台灣是在歐洲以外國家一個設PCM組裝廠。其中包括電纜線、不斷電系統、變壓器、扣件、配電盤等5項零組件，全數在國內採購，此承諾也是全台唯一。

此外，三菱重工維特斯也同意將與天力在台設立一座葉片廠，許乃文說，這是三菱重工維特斯在亞洲唯一葉片廠。光是葉片製具的開模就高達7億元，三菱重工維特斯的投資額將會更多。

許乃文強調，CIP提出的國產化關聯計畫，包含超過80家本土廠商，而且多項國產化合約都是提前、全數以600MW容量下單；她舉例，依經濟部規畫的國產化進程，2021年才有海事工程國產化，但CIP將600MW風機運輸與安裝工程全部下單給台船環海，讓台船環海得以順利開市。也因為CIP的訂單支持，讓台灣樺棋營造與荷蘭Boskalis成功成立合資公司。