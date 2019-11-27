親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

展國產化誠意 CIP攜中鋼自行出資設風機機艙組裝廠

2019-11-27 20:50經濟日報 記者江睿智／即時報導

離岸風場開發商哥本哈根基礎建設基金（CIP）釋出國產化利多。CIP開發長許乃文今（27）日表示，CIP將攜手中鋼，共同建置機艙組裝廠，目前已在評估設在台北港或台中港，近日將作出決定。她強調，該機艙組裝廠將是目前全球最大型風機9MW組裝廠，展現CIP落實國產化的誠意與決心。

CIP今日一併公布已簽最終合約的國產化項目，包括水下基礎、基椿、風機和水下基礎運輸暨安裝工程、陸上變電站、以及設置功率轉換模組（PCM）組裝、葉片廠、以及機艙組裝廠等。許乃文未透露國產化總計金額，在媒體不斷追問下，僅說「遠遠超過300億元」。

CIP於今年8月針對2023年及2024年併網提出國產化關聯計畫。據了解，因CIP採用三菱重工維特斯（MHI Vestas）風電系統，包括CIP彰芳、西島、以及中鋼在內，僅拿下900MW市占率，規模不夠大，因此三菱重工維特斯無意在台設機艙組裝廠，擬改設功率轉換模組（PCM）組裝替代；不過，經濟部很堅持應於2023年設機艙組裝廠，最後，由CIP和中鋼共同出資設機艙組裝廠，經濟部終於同意CIP的國產化關聯計畫。

許乃文表示，依照經濟部國產化的進程，2023年併聯風場才需設置機艙組裝廠，屆時，CIP僅剩下彰芳二期及西島48MW需要設機艙組裝廠。但為展現CIP推動國產化的誠意與決心，將與中鋼出資設機艙組裝廠，三菱重工維特斯提供技術並規畫組裝廠，目標是為中鋼300MW、以及未來區塊開發生產風機。

她強調，由離岸風電開發業主來設機艙組裝廠，這顛覆業界慣例，前所未見；她並坦言，CIP會出資較多，但具體投資金額，現還無法公布。

除了由CIP出資設機艙組裝廠外，三菱重工維特斯將在台中港設功率轉換模組（PCM）組裝，許乃文說，PCM是風機心臟，是擺放風機重要電器設備，台灣是在歐洲以外國家一個設PCM組裝廠。其中包括電纜線、不斷電系統、變壓器、扣件、配電盤等5項零組件，全數在國內採購，此承諾也是全台唯一。

此外，三菱重工維特斯也同意將與天力在台設立一座葉片廠，許乃文說，這是三菱重工維特斯在亞洲唯一葉片廠。光是葉片製具的開模就高達7億元，三菱重工維特斯的投資額將會更多。

許乃文強調，CIP提出的國產化關聯計畫，包含超過80家本土廠商，而且多項國產化合約都是提前、全數以600MW容量下單；她舉例，依經濟部規畫的國產化進程，2021年才有海事工程國產化，但CIP將600MW風機運輸與安裝工程全部下單給台船環海，讓台船環海得以順利開市。也因為CIP的訂單支持，讓台灣樺棋營造與荷蘭Boskalis成功成立合資公司。

組裝廠三菱

相關新聞

台商回台貸款優惠加碼至千億 業者：要扶植國內中小企業　

2019-11-27 18:21

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

福懋油搶經營權隔空開戰 市場派：許忠明等人抹黑興泰

2019-11-27 17:38

歐洲商會：綠能產業才剛起步 就面臨大缺才

2019-11-27 17:12

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

景氣不確定變數多 景氣燈號連10個月亮黃藍燈

2019-11-27 16:52

中火爭議延燒 環署出示既有許可證打臉中市府

2019-11-27 16:34

10月景氣對策信號連三降 連亮第十顆「趨弱」黃藍燈

2019-11-27 16:12

11月消費者信心指數略降 買房信心上升最多

2019-11-27 15:59

勞資會議暴增 可用視訊當出席紀錄

2019-11-27 14:38

中市府不滿放寬燃煤許可 環署：規定存在18年

2019-11-27 14:37

Uber條款12月1日上路 Uber暫停新竹服務

2019-11-27 14:32

近75%「我是台灣人 我驕傲！」到底那些事讓大家最有光榮感

2019-11-27 13:36

打造百萬點擊飛安片！送稿小弟如何翻身星宇航空御用設計師？

2019-11-27 13:23

限縮罷工糾察線設置權？空服員工會批勞動部隨資方起舞

2019-11-27 12:33

張善政：資安不能與國際脫軌 兩岸資安戰無一日平靜

2019-11-27 10:33

反對中火放寬燃煤量 張善政批蔡政府「用癌發電」

2019-11-27 10:14

台電批中市府 減煤「朝令夕改」

2019-11-27 01:18

燃煤1成容許差值 環團：不代表要燒好燒滿

2019-11-27 01:10

觀察站／中央藉行政立法強勢介入 奪中市府「尚方寶劍」

2019-11-27 01:04

勞保年金 明年62歲才可領全額

2019-11-27 00:55

經濟關鍵字 李長庚…局 韓蔚廷選…新 朱士廷…昂

2019-11-27 00:26

名家觀點／推動以房養老 三難題待解

2019-11-27 00:25

勞保基金 前九月 大賺639億

2019-11-27 00:18

台歐3度協商GDPR 國發會：我個資法勢將調整

2019-11-27 00:00

勞保年金請領年齡 又提高一歲

2019-11-26 23:45

中央放寬中火燃煤量 中彰投3縣市長開砲

2019-11-26 23:41

金車飲料賺什麼？ 內行人曝3主因「伯朗連北韓都買的到」

2019-11-26 21:41

勞保基金今年前九月大賺639.8億元 仍填不了財務黑洞

2019-11-26 19:25

逐步調高！明年起62歲才能領勞保退休金 影響14萬人

2019-11-26 19:15

【重磅快評】盧秀燕煤得商量？林規盧隨而已

2019-11-26 18:06

未領滿失業給付就找到工作 就保滿3個月可申請津貼

2019-11-26 17:42

顧立雄：銀行撤ATM 有三原則

2019-11-19 00:16

面對風險事件 特別股相對抗跌

2019-11-27 14:13

浩珵食品生技有限公司竟遭Bizbox越南公司惡意抹黑

2019-11-26 12:07

台股續創新高 公司治理選股更有利

2019-11-20 00:00
看更多

熱門文章

投資大陸600億蒙陰影 富邦金回應了

2019-11-27 15:22

中央放寬中火燃煤量 中彰投3縣市長開砲

2019-11-26 23:41

勞保年金 明年62歲才可領全額

2019-11-27 00:55

一場7兆元的對談將登場 郭台銘、林百里罕見同台

2019-11-27 08:46

史上最年輕！台電發言人徐造華55歲升副總

2019-11-27 17:03

特斯拉新車拉貨 帶旺供應鏈

2019-11-27 00:47

共諜案嫌犯買豪宅是真的 以2億現金買「冠德遠見」2戶

2019-11-27 15:35

房市熱 房貸餘額創高

2019-11-27 00:35

敏實集團總裁宜蘭囝仔 小黃運將變全球汽車零件王

2019-11-27 09:08

電支首例！街口踩內控紅線 重罰180萬

2019-11-27 00:40

觀察站／中央藉行政立法強勢介入 奪中市府「尚方寶劍」

2019-11-27 01:04

文曄祭兩招 抗大聯大收購

2019-11-26 23:30

翁啟惠掌生策會 生醫列車將開動

2019-11-27 00:14

聯發科產品線 明年全成長

2019-11-27 00:50

張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41

名家觀點／推動以房養老 三難題待解

2019-11-27 00:25

綠電儲能 台電提解方

2019-11-27 00:58

空汙大戰法律攻防 許可證實質審查才是關鍵

2019-11-27 01:08

天璣1000 聯發科豪砸1,000億研發

2019-11-27 00:49

大陸華映2.8億股拍賣

2019-11-27 00:32

台電批中市府 減煤「朝令夕改」

2019-11-27 01:18

福懋油涉內線案 董座要獨董負責

2019-11-27 00:57

出國提領外幣 這家銀行ATM本行他行換匯都減碼

2019-11-27 13:05

捷運環狀線開發案二度招商 預計2021年開工

2019-11-26 22:23

155萬張停卡溢繳6億

2019-11-27 00:39

AI晶片聯盟 訂技術規格

2019-11-27 00:57

華銀明年獲利 拚雙位數成長

2019-11-27 00:00

翁啟惠…讓各山頭點頭合作

2019-11-27 00:13

思科揪台廠 強攻智慧城市

2019-11-27 00:58

準獨角獸 沛星24億融資達陣

2019-11-26 23:29

反對中火放寬燃煤量 張善政批蔡政府「用癌發電」

2019-11-27 10:14

鴻海威州創新中心 動工

2019-11-27 00:32

新壽總座 黃敏義接任

2019-11-27 00:37

一銀120周年慶 邁向新起點

2019-11-27 00:38

10月景氣對策信號連三降 連亮第十顆「趨弱」黃藍燈

2019-11-27 16:12

聯發科新品牌命名 展現揮軍5G雄心

2019-11-27 00:50

富邦600億元中國投資有問題？富邦：偏頗報導非事實

2019-11-27 20:03

中火爭議延燒 環署出示既有許可證打臉中市府

2019-11-27 16:34

台積電、東京大學結盟 先進半導體技術進行組織性合作

2019-11-27 14:40

燃煤1成容許差值 環團：不代表要燒好燒滿

2019-11-27 01:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top