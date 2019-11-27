訊連FaceMe AI臉部辨識 獲2020台灣精品獎銀質獎

2019-11-27 19:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉 ／即時報導



世界級人工智慧開發與多媒體創作軟體領導廠商訊連科技宣布，旗下FaceMe AI臉部辨識引擎，於逾千件產品中脫穎而出，獲選第28屆台灣精品獎「銀質獎」肯定。台灣精品銀質獎為逾千件報名產品之前三十強，顯見訊連在AI及臉部辨識研發水準領先業界，並具備世界級水準。

台灣精品獎是臺灣產業界的奧斯卡獎，獲獎者都是通過經濟部遴聘跨國、跨領域的專家，從研發、設計、品質、行銷全方位嚴格評選出來的產業菁英。訊連自成立以來已累積獲得45座之台灣精品獎，其中更包括四座代表最高榮譽之金質獎及三座銀質獎。FaceMe首次報名即獲台灣精品銀質獎肯定，亦是首次獲得台灣精品銀質獎肯定之AI臉部辨識SDK解決方案。

「FaceMe於上市以來，已獲得數十個合作夥伴導入於IoT/AIoT設備中，全球亦累積超過百家客戶評估導入中，為台灣唯一具備國際實力之AI臉部辨識引擎。」訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示：「FaceMe AI臉部辨識引擎於全球臉部辨識競賽屢創佳績，今年首度報名精品獎即獲得『銀質獎』，除了肯定訊連科技產品開發之研發實力，也顯示台灣本土開發之臉部辨識技術有進軍國際之實力。」

FaceMe為專為IoT/AIoT製造商及系統整合商設計之臉部辨識引擎，擁有高達99.5%之臉部辨識率，可跨平台支援Windows、Linux、Android和iOS等作業系統。FaceMe可彈性建置於IoT/AIoT邊緣裝置上或伺服器。

於伺服器或工作站環境，FaceMe可針對高階的Intel Core或Xeon處理器、nVidia顯示卡效能優化。此外，亦可支援採用Intel Celeron、Qualcomm Snapdragon 410、nVidia Jetson等輕量化IoT/AIoT設備，協助製造商於電子看板、KIOSK、門禁考勤機、POS等各式IoT/AIoT設備中快速導入刷臉功能。對於系統整合商來說，可採用FaceMe於各式警政、安控、零售等專案中快速導入臉部辨識技術。