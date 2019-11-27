呼應新南向 保發中心邀越南、菲律賓保險專家來台分享

2019-11-27 19:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



為呼應政府新南向政策，保險事業發展中心11月25日主辦「2019年東亞太平洋保險論壇」，今年特別邀請越南和菲律賓的保險專家來台分享實務經驗，並聚焦區塊鍊的在保險科技的應用，共有來自瑞士、美國、日、韓、越南、菲律賓等保險相關國際組織、機構、 與我國保險業之高階主管約210位參與論壇。

保發中心表示，與日本損害保險事業總合研究所 (GIIJ)、韓國保險開發院(KIDI)、越南保險協會(IAV)及菲律賓壽險公 會(PLIA)分別簽署了合作諒解備忘錄，長期以來，與各MOU 夥伴維繫友好合作關係。為進一步落實與 MOU 夥伴的產業合作、資訊共享與人才交流等合作項目。

今年在台北舉辦第二屆「東亞太平洋保險論壇」，主題為「亞洲新時代」，包含保險科技最新發展與因應經營環境變革等各個面向的 重要議題。除了請各MOU夥伴分享目前日、韓、菲、越保險市場現況外，特別請到國際保險監理官協會(IAIS)副秘書長以及美國產險核保學會（AICPCU）區塊鏈保險研究機構總裁進行專題演講。

除了闡述國際保險資本標準（ICS）及保險科技規範最新進展、區塊鏈在保險業的應用外，論壇探討子題分別有保險科技如何提升價值鏈效能、 運用雲端技術及人工智慧、保險業針對新國際監理法規的影響和建議等議題、高齡化與千禧世代保險需求、FSB 氣候變遷相關財務揭露與保險業之關係及保險業未來人才培育等。

保發中心表示，論壇主持人與主講者來自歐、美、日、韓、越南、菲律賓及我國的專家、學者，對各項保險新興議題發表精闢演說，與會嘉賓彼此 熱烈討論，相互交換心得與見解，再次成功建立多國保險產業良好互動關係。