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張善政批蔡用癌發電 經部政務次長痛批：煤用量最高在他任內

2019-11-27 17:41聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

經濟部今臨時召開記者會說明中火議題，經濟部政務次長曾文生反批張善政任內生煤用量最...
經濟部今臨時召開記者會說明中火議題，經濟部政務次長曾文生反批張善政任內生煤用量最高。記者戴瑞瑤／攝影
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中火議題持續延燒，國民黨副總統參選人張善政今批蔡政府用「癌」發電。經濟部政務次長曾文生今下午臨時召開記者會，強調依法行政是政府應盡的責任，現在卻演變為政治議題。他痛批，中火生媒用量最高時，就是張善政當行政院院長與副院長的時候，「誰執政時燃煤最多？張善政現在是忘記了嗎？還是根本不知道這件事。」台電表示，若中市府開罰，不排除提出行政救濟。

曾文生表示，中火的10部機組都是國民黨政府興建的，中火生媒用量最高的2014年1839萬噸與2015年1795萬噸，都是由張善政擔任行政院院長與副院長時期，「誰執政時燃煤最多？張善政現在是忘記了嗎？還是根本不知道這件事。」他說，蔡政府上任以來中火減煤達500萬噸，光今年就減300萬噸，希望張善政批評要有依據。

曾文生在記者會中三度強調，依法行政是政府最基本的要求，台電收到台中市政府發的許可證上，載明今年的「全廠生煤年用量不得超過1600萬公噸」，但中火依然持續減煤，今年用量估低於1300萬噸。即使按照台中市政府的許可證要求，也是明年才要做到減煤四成約1260萬噸。中市府卻在11月20日突然發文來說，當時的公文「誤繕」、寫錯了，應該是今年就要減，「政府依法行政可以這樣做嗎？」

曾文生也表示，10%的容許差值，是根據已經施行18年的「固定汙染源設置操作及燃料使用許可證管理辦法」，同時也寫在市府發給中火的操作許可證上，台電是一直都是依照環保署主管的法令依法行政。

但中市府放話說不排除罰款或直接撤照，曾文生回應：「現在為止中市府要用哪一條來罰款或撤照？依法行政的法令基礎是什麼？」中市府也是政府，依法行政是政府應盡的責任，沒有看到撤照理由無法回答。台電表示，若被罰款或撤照，不排除提出行政救濟。

曾文生表示，台中是地方政府中用電成長最快的，台中因工業發展與人口增加，本身發電量已不足以支應台中本身的需求，明年用電量依然會成長。

針對台中發電量已不足以支應用電，台電總經理表示，若要「北電中送」電網限制為310萬瓩，容量不是沒有限制的。曾文生補充，台中市今年度8成時間需要其他地區域協助供電，電網有容量限制，台中一昧減煤、減少發電，尤其他地方支援一樣會遇到電網容量的問題，中市府應該要考慮到這問題。

張善政台電國民黨

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