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歐洲商會：綠能產業才剛起步 就面臨大缺才

2019-11-27 17:12經濟日報 記者林于蘅／即時報導

歐洲在台商務協會（ECCT）今（27）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2020台灣薪酬標準指南」。歐商指出，台灣商業環境仍處於人才技能較高，而薪資成本卻偏低的情況；此外，雖然歐商看好台灣再生能源產業，但是綠能才剛起步就面臨大缺才，主因畢業人才對該產業不熟悉。

根據2020年Michael Page台灣薪酬標準指南，有63％受訪者明年有意願前往海外工作，對台灣來說是一項挑戰；但Michael Page台灣辦公室董事總經理Mark Tibbatts說，調查結果不代表這些人一定會離開，只是他們有這個意願，其中，薪資是吸引一個元素，也包含職涯發展、專長領域或家庭因素。

此外，Mark Tibbatts指出，全球大型科技公司已經證實他們將在台灣進行投資。Google已宣布在2020年擴增一倍的辦公室空間，Amazon和Microsoft也確認近一步擴展研發中心。他表示，這代表台灣在數位、工程、科技、資料等快速發展領域，2020年將會出現激烈的人才競爭。

報告並指出，有94%認為他們在2020年會找到更好的工作機會。Michael Page台灣辦公室總監吳紹瑀提到，近期觀察台灣在製造活動出現回溫景象，不只是台商回流新增的就業機會，也有很多外商將台灣作為發展的據點，提供2020年就業機會。

吳紹瑀說，當前全球化趨勢，不同國家都面臨不同挑戰，不論政治背景因素，台灣相較來說是比較穩定的市場，因此也看到台商、外資均轉以台灣為重點發展地方，預期製造業、金融服務業等傳統強勢領域的就業前景光明。

不過，歐洲商會執行長何飛逸指出，雖然看好台灣再生能源發展，也已有多家外資公司將台灣視為亞洲的再生能源生產基地，但台灣在此領域的技術人才仍然不足。歐商目前已與多所大學合作，向學生說明綠能產業在未來十年、二十年的展望前景，以及需要的技術職務等職涯發展的機會。

歐洲在台商務協會（ECCT）今（27）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Mi...
歐洲在台商務協會（ECCT）今（27）日與全球人才招募專業顧問公司米高蒲志（Michael Page）發表「2020台灣薪酬標準指南」。歐商指出，台灣商業環境仍處於人才技能較高，而薪資成本卻偏低的情況。記者林于蘅／攝影
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