景氣不確定變數多 景氣燈號連10個月亮黃藍燈

2019-11-27 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



國發會今天發布10月景氣燈號，已經連續10個月亮出代表景氣「趨弱」的黃藍燈，且綜合判斷分數降到18分，離代表景氣低迷的藍燈只有兩分之差。國發會坦言，目前景氣不是很熱絡，影響未來景氣不確定變數仍多，須密切關注後續發展。

根據國發會公布10月份景氣燈號，今年10月景氣對策信號綜合判斷分數為18分，較上月減少1分，燈號續呈黃藍燈，連續10個月呈現黃藍燈。9項構成項目中，股價指數由黃藍燈轉呈黃紅燈、分數增加2分；工業生產指數、海關出口值、製造業營業氣候測驗點皆由黃藍燈轉呈藍燈，分數各減少1分；其餘5項燈號不變。

景氣對策信號分數在往下走，是否進一步擔憂出現轉折？國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，目前景氣確實不熱絡，但目前也沒有看到景氣出現轉折的趨向，主要是領先指標還在上揚，像機械電機設備等燈號，反映是投資動能，股價指數也轉為黃紅燈，表現有差異化，沒有看到任何景氣出現有轉折的趨向。

針對後續景氣狀況，吳明蕙表示，外在環境還是非常嚴峻，各國PMI指數都還是在50以下，不管是歐元區、美國、大陸、日本，經濟狀況都不是很理想，美中貿易戰未見初步協議，外在環境影響，台灣景氣面臨很多挑戰。

但吳明蕙認為，台灣仍有部分有正面表現，主要是投資部分，機械電機設備進口反映的是投資持續擴張，對台灣經濟是很重要支撐力量。勞動市場部分，失業率穩定下修，勞動市場仍穩健。對台灣未來前景抱持一定信心。

國發會表示，半導體廠商持續擴增資本設備，且台商回流效益持續顯現，投資台灣三大方案均將漸次落實，政府積極推動公共建設，有利於進一步推升投資動能。此外，受惠股市交易熱絡，各銷售通路年底促銷活動激勵，及政府推動旅遊補助、節能家電汰舊換新等措施，可望推升消費。