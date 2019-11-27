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中火爭議延燒 環署出示既有許可證打臉中市府

2019-11-27 16:34經濟日報 記者翁至威／即時報導

台中火力發電廠。 報系資料照／記者黃仲裕攝影
台中火力發電廠。 報系資料照／記者黃仲裕攝影
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中火力發電廠生煤使用量問題持續延燒，環保署今（27）日再度發出新聞稿，呼籲減少生煤使用量應以合法、合理方式達成，此外汙染改善並非只有減煤一途，加裝汙染防制設備、改用低汙染燃料等，都是解決之道，呼籲外界多點專業、少點口水。

環保署表示，固定汙染源操作許可證內操作條件得有10%容許差值，其立法理由乃考量實務上各種製程操作過程中，不可能完全不變，一定會有操作條件跳動情形，因此讓取得許可證的公私場所有此容許緩衝條件。

環保署強調，這項規定已行之多年，各縣市環保局在核發許可證時，都會有註明，台中市政府環保局也不例外，從過去與現行核發的中火既有許可證，都登載有操作條件10%容許差值的內容，可見一斑。

環保署表示，多年以來與經濟部持續推動國營事業空汙減量工作，以中火為例，藉由推動減煤及既有燃煤機組加裝濕式靜電集塵器、更新排煙脫硫設備及改善觸媒脫硝設備等措施，其空汙排放，已由2016年每年3萬8千餘公噸，降至2018年2萬9千餘公噸，預估至2020年更可達20,326公噸，減量達48%。

而中火減煤增氣候，未來現有四部燃煤機組將轉為備用，推估至2025年二部燃氣機組上線後，全廠空汙排放量減為8,442公噸，與2016年相比，減量可達78%。

此外環保署也要求中火需在空品不良季節進一步降載，減少瞬時空汙排放，經查中火今年度截至11月26日，總計降載427次，空品不良季節343次，比例為八成，統計汙染物削減量硫氧化物為1710.47公噸，氮氧化物為2451.86公噸，粒狀汙染物為256.86公噸，細懸浮微粒（PM2.5）為166.96公噸，降載減量占2018年排放量約14.9%。

在各項減量措施及民眾配合下，中部空氣品質已改善，環保署指出，台中市環保局今年11月初也發布新聞稿，指出「1至10月空氣品質八年來最佳！」在在顯示目前所採取多管齊下的防制措施乃正確的策略方向。

環保署表示，空氣品質改善是全民期盼，攸關全民呼吸權力，環保署不敢忘卻責任重大，然而環保署也希望各界針對空汙防制能多一點專業，少一點口水，讓中央攜手地方，全面強化各項空汙減量作為，為維護空氣品質工作分工合作，完成全民期盼。

既有許可證已有容許差值內容。圖／環保署提供
既有許可證已有容許差值內容。圖／環保署提供
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中火改善及減量預估（以2016年為基準）。圖／環保署提供
中火改善及減量預估（以2016年為基準）。圖／環保署提供
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環保空汙中火

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