10月景氣對策信號連三降 連亮第十顆「趨弱」黃藍燈

2019-11-27 16:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ／即時報導



國家發展委員會今（27）日公布10月景氣對策信號為18分，分數連續三個月下降，較9月減少1分，景氣燈號亮出連續第十顆「趨弱」黃藍燈。

其中，景氣領先指標、同時指標均呈上升，國發會表示，不確定變數仍多，明年全球經濟展望仍疲弱，須審慎關注後續發展。

國發會經濟發展處長吳明蕙指出，雖然景氣領先指標持續呈現上揚，但整體燈號的9項組成指標中，有五項呈現低迷藍燈，如工業生產指數等表現不好，盼後續透過國內持續投資可以帶動出口表現，也成為經濟成長動能。

吳明蕙說，當前最大確定因素仍是美中貿易紛爭，目前也沒有看到書面協議，如果雙方趕快塵埃落定，對全球經濟都有好的效果。

九項構成項目中，「股價指數」由黃藍燈轉呈熱絡黃紅燈，分數增加2分；「工業生產指數」、「海關出口值」、「製造業營業氣候測驗點」皆由黃藍燈跌落至低迷藍燈，分數各減少1分；其餘五項燈號不變。

國發會分析，外需方面，歐美年終消費旺季備貨效應，加以5G供應鏈需求增溫，有助出口回升。惟全球貿易緊張局勢持續，先進與新興經濟體成長普遍放緩，明年全球經濟展望仍疲弱，對我國未來景氣之影響均須密切關注。

展望未來，主要半導體廠商持續擴增資本設備，且台商回流效益持續顯現，投資台灣三大方案均將漸次落實，加以政府積極推動公共建設，優化投資環境，有利於進一步推升投資動能。